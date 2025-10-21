Se suma Oaxaca a la iniciativa presidencial de la Ley General contra la Extorsión: Salomón Jara (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de octubre. El Gobernador Salomón Jara Cruz anunció que Oaxaca se suma a la iniciativa presidencial de la Ley General contra la Extorsión, que establece penas severas, de 6 a 15 años de prisión, y contempla un único tipo penal básico en las 32 entidades federativas.

En conferencia de prensa, el Mandatario estatal destacó que este es un paso monumental en la construcción de la seguridad y una respuesta contundente para atacar un mal que puede afectar a todas y todos por igual, alineado con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

“Con esta acción, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consolida la estrategia nacional de seguridad y reafirma su compromiso inquebrantable con la paz y seguridad de las familias mexicanas; es sólida y está bien estructurada”, afirmó desde Palacio de Gobierno.

La propuesta presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, no solo propone castigar de manera más severa, sino también prioriza la coordinación entre autoridades, fortalece la investigación de oficio y dota al Estado de instrumentos más eficaces, como la extinción de dominio.

Aunado a ello, considera agravantes cuando las víctimas sean personas migrantes, juventudes, o cuando el delito es cometido por servidores públicos que traicionan la confianza del pueblo. También, plantea la consolidación de la línea 089 para recibir denuncias.

En este sentido, Jara Cruz hizo un llamado al Congreso de la Unión a aprobar con celeridad esta reforma. “Este es uno de los delitos que más lastima a la sociedad y debemos contar con un marco jurídico común que nos permita ser más eficientes y cerrar la puerta a la impunidad”, expresó.

