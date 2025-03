Se rompe el “bloque oficialista” en la SCJN: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Hay diferencias de fondo en la Suprema Corte de Justicia por la integración de lo que en el futuro será el pleno del órgano de administración del Poder Judicial.

El artículo 100 de la Constitución prevé que ese órgano se integre por cinco personas: tres deberán ser designadas por el Pleno de la Corte, una por la Presidencia de la República; y otra por una mayoría calificada del Senado (2/3 de los legisladores presentes.)

La cuatroté quiere el control de ese órgano. Las ministras Loretta Ortiz y Lenia Batres, identificadas con el oficialismo, se oponen a que el pleno de La Corte en funciones nombre a los tres que le corresponden al Poder Judicial.

Se les atraviesa un problema legal. El citado artículo ordena que las personas que integren el órgano administrativo judicial deberán ser designadas para iniciar sus funciones el mismo día que tomen protesta magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina

La ministra Yasmín Esquivel se desligó de la postura de sus compañeras de bloque. Nos cuentan que sondeó a alguno de los ministros cercanos a Norma Piña, pero que la negociación se cayó porque ella quería nombrar a dos de los tres integrantes del órgano administrativo.

La fuente nos dice que Yasmín se fue por la libre. “El gobierno no le dio instrucción alguna”, asegura.

Ya que estamos. Va una encuesta del INEGI a propósito de las personas juzgadoras: el 60.5 por ciento de los mexicanos consultados en 2024, año en que se concretó la reforma judicial, dijeron tener confianza en los jueces.

***

Alito Moreno anda bravo. Ayer convocó a rueda de prensa en el Senado para anunciar que el PRI está “armando todo” para presentar denuncias contra los narcopolíticos de Morena.

“Lo vamos a hacer en México, en Estados Unidos, y ante todos los organismos internacionales”, adelantó.

Va presentar videos, reportajes, notas, información. “Pruebas públicas”, sintetizó.

Añadió: “el propio gobierno no hace justicia aquí. Tiene que venir un gobierno extranjero, el de Estados Unidos, implacable en el combate al crimen organizado, para que el gobierno de México haga su trabajo en los temas de inseguridad.”

–¿Nombres? Le preguntaron

Mencionó a los gobernadores de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el de Tamaulipas, Américo Villarreal, y al secretario de Educación, Mario Delgado.

***

Ya encarrerado, el presidente del PRI se fue con todo contra Noroña, luego de que le picaran la cresta al recordarle que el morenista presidente del Senado declarara que Alito debería ir a la cárcel en 2027, pero que primero se va a esperar a que termine de sepultar al PRI.

Dijo Alito:

“Fernández Noroña, se los digo honestamente, es un payaso. Es verdaderamente ridículo lo que hace. Representa al Senado mexicano y esta convertido en porrista de Morena

“Denigra al Senado. Nos llena de vergüenza cuando en otros lugares del mundo nos señalan que si ese es el presidente del Senado mexicano. Debería estar en el manicomio, necesita un psiquiatra”, puntualizó.

Noroña no se quedó callado. Alito “no tiene autoridad moral, no tiene autoridad política, no tiene vergüenza, no vale la pena”, señaló.

Y reiteró:

“Estoy convencido de que debería estar en la cárcel. Estoy convencido de que mientras esté libre nos ayudará a acabar de desaparecer al PRI.

“Es el sepulturero mayor del Partido Revolucionario Institucional y si no me creen, pregúntenle a Manlio Fabio Beltrones”, puntualizó.

***

Diez exgobernadores de PAN que forman parte del grupo @UnidosPorMexico urgen a su partido para que asuma posturas “claras y contundentes” a fin de recuperar la confianza en el país.

Están preocupados por el análisis de la conversación digital que hizo la empresa @DinamicCompany sobre las menciones que de Acción Nacional se hacen en las redes sociales.

No les falta razón: el 49.19 por ciento de las publicaciones analizadas son burlas –“oposición moralmente derrotada”–; el 18.92 por ciento creen que el PAN ya no tiene futuro.

El 13.5 por ciento reclaman un cambio profundo en el partido; el 5.9 piden no aliarse con el PRI; el 5.4 celebran el cambio de dirigencia; el 4.3 creen que el PRI los va a traicionar, y el 2.7 son indiferentes.

La tarea de recobrar la confianza de los ciudadanos no es fácil. “Hay resistencias internas, liderazgos que prefieren conservar sus posiciones aunque el partido no avance”, nos dice Marco Adame, ex gobernador de Morelos.

–¿Cuáles? Preguntamos.

–Los llamados padroneros, por ejemplo—repuso.

A @UnidosPorMexico pertenecen, además de Adame, Ernesto Ruffo, Baja California; los guanajuatenses Carlos Medina Plascencia, Juan Carlos Romero Hicks y Miguel Márquez; los jalisciences Francisco Ramírez Acuña y Alberto Cárdenas:

Pero también Fernando Canales, Nuevo León; Marcelo de los Santos, San Luis Potosí; y Francisco Barrio, Chihuahua.

FIN.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir