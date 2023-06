Se reúne dirigencia priísta con la fuerza política de Huajuapan (14:00 h)

Huajuapan de León, Oax., 4 de junio. Ex presidentes municipales, ex diputados locales y federales, ex concejales priistas y la clase política de Huajuapan de León se reunieron con integrantes del Comité Directivo Estatal (CDE) encabezados por su presidente Javier Villacaña Jiménez y la Secretaria General, Lizbeth Concha Ojeda.

En este municipio de la Mixteca, Villacaña Jiménez celebró la convicción de las y los asistentes, priístas distinguidos que se mostraron unidos y comprometidos para trabajar en territorio con miras al 2024, año de retos y renacimiento para el priismo.

Acompañado de Marco Antonio Hernández Cuevas y Onésimo Bravo Hernández, Secretarios de Organización y Vinculación Empresarial y Emprendimiento, respectivamente; el líder del tricolor en la entidad, aseguró que el CDE emprende una estrategia de diálogo directo y permanente con la militancia y los liderazgos, lo que le ha permitido construir una agenda sólida de trabajo territorial y proselitista.

Estuvieron presentes en esta reunión priístas destacados como Yolanda López Velasco, Javier Mendoza Aroche, Othón Sibaja Suárez, José Martínez Pastelín, Celerino Salazar Méndez, Ithalivi Salazar, Hugo Guerrero Sánchez y Leticia Méndez González.

Así también asistieron Martiniano Hernández Cortez, María Antonia, Pacheco, Mario Mendoza Chávez, Saúl Bravo Martínez, Rolando Cruz Sampedro, Leonel Martínez Sánchez, Reina Luján y Othón Sibaja Martínez, estos últimos representantes territoriales en la región.

