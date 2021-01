Se registra incendio en el mayor fabricante de vacunas del mundo (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de enero. Un incendio se registró el jueves en el Serum Institute of India, el mayor fabricante de vacunas del mundo, según imágenes de la televisión local, aunque los medios indios aseguraron que la producción de vacunas no se veía afectada.

Las televisiones indias mostraban una enorme humareda gris sobre la sede del Serum Institute of India, en Pune (oeste), donde se producen en este momento millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Sin embargo, según las cadenas, el incendio fue declarado en un sitio que está en obras, apartado de las instalaciones donde se fabrican las vacunas.

«La instalación de producción de vacunas no se vio afectado y esto no afectará a la producción», declaró a la AFP una fuente del Serum Institute of India, precisando que «el fuego se produjo en la nueva fábrica en construcción».

«Hemos enviado seis o siete camiones de bomberos al lugar. De momento, no tenemos más información sobre el alcance del incendio o sobre si alguien quedó atrapado», precisó a la AFP un responsable del parque de bomberos local.

«Al lugar llegaron equipos de policía», indicó a la AFP la policía de Pune.

India es el segundo país más afectado por el covid-19, después de Estados Unidos, con más de 10 millones de casos declarados, aunque su tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo.

A principios de enero, fueron aprobadas dos vacunas: la Covishield, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y producida por el Serum Institute of India; y la Covaxin, fabricada por la empresa local Bharat Biotech.

India inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo, para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio.

AFP/Ejecentral

Compartir