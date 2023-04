Se rebelan morenistas ante reforma vs. TEPJF (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de abril. Diputados federales de Morena que accedieron a un espacio en el Congreso gracias a las “acciones afirmativas” ordenadas por órganos electorales manifestaron su rechazo a la reforma constitucional que limitaría atribuciones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por considerar que atenta contra sus derechos políticos adquiridos.

Las acciones afirmativas se definen como las políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales, como indigenas o discapacitados, del ejercicio de sus derechos.

Incluso, la diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas presentó una carta rubricada por 90 legisladores, 60 de ellos de su grupo parlamentario y el resto de integrantes del Partido del Trabajo (PT), del Verde Ecologista (PVEM) e incluso del Revolucionario Institucional (PRI), en la que solicitan cambiar la redacción de la iniciativa para que sus derechos políticos queden a salvo.

Ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales suspendió por cuarta ocasión la discusión del dictamen que reforma cuatro artículos de la Constitución para acotar atribuciones del Tribunal electoral, luego de que los grupos parlamentarios de Acción Nacional (PAN) y del PRI solicitaron esperar más tiempo para reanudarla.

Ante ello, el presidente de la Comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena) decidió decretar la comisión en sesión permanente, con lo cual se permite la reanudación en cualquier momento, previo aviso a sus integrantes.

Ya con la sesión cerrada, Robledo permitió la intervención de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena, así como del PRI, que llegaron de último momento.

Los legisladores de Morena, alguno de ellos sin ser integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, pero que representan a los pueblos afromexicanos, a los pueblos originarios, a personas con discapacidad y de la comunidad LGBTTTQI+ dijeron que no acompañarían los cambios si no se garantiza la permanencia de sus derechos ganados.

La diputada trans Salva Luévano (Morena) aseveró que defenderán los derechos que han alcanzado gracias a las acciones afirmativas en una lucha que les ha tomado décadas e incluso vidas.

“Vamos en contra de una reforma regresiva. No a una reforma regresiva. Sí a las acciones afirmativas y además, faltan aún más espacios para nuestras poblaciones, nos tienen limitadas, limitados y no vamos a permitir que lo poco, porque realmente es poco lo que se nos ha dado hoy, que no son concesiones ni caprichos, son derechos, y decirles que no vamos a permitir una reforma regresiva”, expresó.

La diputada Mónica Herrera (Morena) agregó que ella, como persona con discapacidad, llegó a la Cámara gracias a las acciones afirmativas y pidió a sus compañeros recordar que el sentido de la reforma no debe ser afectar a éstas y “que no se pierda el camino de esta reforma y que no vayamos en contra de lo que como grupo parlamentario hemos estado construyendo”.

El diputado Sergio Peñaloza (Morena), representante de la población afromexicana, expuso que este sector históricamente ha sido olvidado y excluido.

“Sería un retroceso cerrar la posibilidad cuando por primera ocasión se abre el camino, estaríamos retrocediendo; yo tengo la obligación y el compromiso de defender hasta donde sea posible sumándome a los esfuerzos que puedan hacer los demás diputados que están por acción afirmativas”, comentó.

Traición opositora

Hasta ahora, esta reforma ha sido apoyada por bancadas de todos los partidos, incluyendo los de oposición, excepto Movimiento Ciudadano, pese a que el Partido Acción Nacional, de la Revolución Democrática y el PRI acordaron una moratoria constitucional en el pasado reciente, para no apoyar los proyectos de Morena.

Además, dichos partidos se habían manifestado a favor del Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral ante los embates de la Cuarta Transformación, incluso llegando a impulsar las marchas en defensa de estos organismos… Hasta que apareció esta reforma que busca que acota al Tribunal ante decisiones internas de los institutos políticos.

Bajan a 18 edad para ser diputado

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad cambios al artículo 55 de la Constitución con el se reduce la edad para alcanzar una diputación, de 21 años, que se pide actualmente, a 18 cumplidos el día de la elección.

Además, el dictamen avalado por los diputados, y que fue enviado al Senado para su revisión y votación, también modificó el artículo 91 constitucional para que la edad mínima para ser titular de una Secretaría de Estado sea 25 años cumplidos, cinco menos que lo que establece aún la ley.

La diputada Lidia Pérez (Morena) señaló que la reforma cree en la capacidad de los jóvenes y se les ofrece mejores condiciones para que hagan política, accedan a cargos de elección popular, asuman responsabilidades y puedan generar una agenda propia.

La diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena) subrayó que este sector de la población es parte fundamental de la vida democrática de nuestro país y en las recientes décadas su participación política se ha incrementado, por lo que resulta importante ampliar dicha cobertura en el ejercicio pleno sus derechos políticos para integrarse a los espacios públicos de la administración del Estado, tanto en el orden Legislativo como en el Ejecutivo.

“En las dos últimas legislaturas, en el grupo parlamentario de Morena, en esta Cámara de Diputados hemos tenido 25 jóvenes legisladores, de los cuales 19 de ellos son mujeres menores de 30 años. Ese es el camino para seguir y estimular el cambio regeneracional que requiere nuestro sistema político. Sostenemos que nuestro sistema político tiene la madurez suficiente para permitir este cambio generacional”, dijo.

Información y foto de:24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir