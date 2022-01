Se pronuncian en Santiago Laollaga por la conformación de un Consejo Ciudadano; piden desechar elección extraordinaria (18:00 h)

Edwin Meneses

Santiago Laollaga, Oax. 27 de enero. Ante el vacío de autoridad y los conflictos postelectorales que se viven en esta comunidad, ciudadanos de diversas expresiones ideológicas se pronunciaron a favor de la instalación de un Consejo Ciudadano que dirija el destino de Santiago Laollaga y se suspenda la elección extraordinaria considerada por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca IEEPCO.

Bajo la premisa de concertar la paz y el desarrollo de su comunidad, Armando Manuel Guzmán, y los profesores Alfonso Chávez y Tomas Martínez Pérez, plantearon que los actores políticos, se sumen para un mejor futuro de este pueblo.

Manuel Guzmán, expuso que Santiago Laollaga históricamente no han podido alcanzar con satisfacción el objetivo de integración y desarrollo por la vía democrática, porque se ha dado siempre en un marco de rivalidad.

“Esto a causado incertidumbre, inseguridad y falta de desarrollo y hoy, en aras de lograr una estabilidad social, el gobierno en consecuencia de que las elecciones no se desarrollaron en condiciones legales, implementa un mecanismo de enviar a un comisionado, quedando de manifiesto que no le funcionó este procedimiento legal por no ser del consenso de la comunidad”, manifestó.

Dijo que un ejemplo de ello, es que Laollaga está en pleno abandono y lo convirtieron en un laboratorio de ensayos.

“Hoy coincidimos que solo con la participación y el consenso de acuerdos honorables, legítimos y representativos, podemos marchar hacia el futuro con decisiones positivas porque finalmente sería responsabilidad de todos al integrar un gobierno legítimo con la participación de todos sectores y expresiones”, subrayó.

Estos ciudadanos expusieron a la Secretaria General de Gobierno (Segego), al Congreso del Estado y al IEEPCO de que es muy arriesgado arribar a una elección extraordinaria porque en la comunidad no existen las condiciones sociales para celebrarla.

