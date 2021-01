Se pronostica cielo nublado con lluvias fuertes en regiones de Oaxaca (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de enero. Durante este día, la masa de aire que impulsó al frente frío No. 32 empezará a modificar sus características térmicas. No obstante, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, reforzando las condiciones para nieblas y lluvias persistentes en el oriente y sureste de México, además de viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, el nuevo frente frío No. 33 asociado con inestabilidad en la atmósfera superior, en el noroeste del país, provocará vientos fuertes, lluvias, descenso de la temperatura y condiciones para la caída de aguanieve o nieve en las sierras de Baja California y norte de Sonora. Finalmente, se pronostican vientos fuertes en los estados fronterizos del norte de la República Mexicana, con ráfagas que rondarán los 100 km/h en Chihuahua y Durango.

Pronóstico de precipitación para hoy 29 de enero de 2021: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50.1 a 75.0 mm): Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25.1 a 50.0 mm): Baja California, Oaxaca (norte), Tabasco y Chiapas (norte).

Intervalos de chubascos (5.1 a 25.0 mm): Sonora, Chihuahua, Puebla y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí y Quintana Roo. Probabilidad de aguanieve o nieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Las lluvias fuertes y chubascos podrían acompañarse de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento durante las tormentas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 29 de enero de 2021: Temperaturas mínimas de -10 a -5°C con heladas: zonas montañosas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas: zonas montañosas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C y posibles heladas: zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 29 de enero de 2021:



Temperaturas máximas de 35 a 40°C: Michoacán, Guerrero, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 29 de enero de 2021: Viento con rachas de 100 a 120 km/h y tolvaneras: Chihuahua.

Viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Viento con rachas de 80 a 100 km/h y tolvaneras: Durango.

Viento con rachas de 70 a 80 km/h: Golfo de California y con tolvaneras en Baja California y Sonora.

Viento con rachas de 60 a 70 km/h y tolvaneras: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y costa de Jalisco. Oleaje de 2 a 4 m de altura significante en la costa occidental de Baja California y Golfo de Tehuantepec y de 1 a 2 m en el litoral de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Ambiente frío al amanecer. Cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de 30 km/h. En la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 23 a 25°C y mínima de 7 a 9°C. Para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 21 a 23°C y mínima de 1 a 3°C. Península de Baja California: Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en Baja California. Sin lluvia en Baja California Sur y ambiente templado. Ambiente muy frío al amanecer y probable caída de aguanieve o nieve en sierras de Baja California. Viento del oeste de 20 a 30 km/h con rachas de 70 a 80 km/h en Golfo de California y tolvaneras en Baja California. Oleaje de 2 a 4 metros de altura significante en la costa oeste de Baja California. Pacífico Norte: Cielo nublado con intervalos de chubascos y probabilidad de caída de aguanieve en el norte de Sonora. Sin lluvia en Sinaloa. Ambiente muy frío por la mañana y cálido por la tarde. Viento del oeste y suroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 70 a 80 km/h y tolvaneras en Sonora. Pacífico Centro: Cielo parcialmente nublado sin lluvia en la región. Ambiente muy caluroso en zonas costeras y viento de componente oeste de 15 a 30 km/h con ráfagas de 60 a 70 km/h en costas de Jalisco. Pacífico Sur: Cielo nublado con lluvias puntuales fuertes en el norte de Chiapas y Oaxaca y sin lluvia en Guerrero. Ambiente muy caluroso en zonas costeras y fresco con bancos de niebla en sierras de la región. Viento de componente norte con rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec. Golfo de México: Cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (sur) y fuertes en Tabasco, así como lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente frío al amanecer con nieblas en zonas serranas. Viento de componente este, con rachas de 60 a 70 km/h en Tamaulipas, además de oleaje de 1 a 2 m de altura significante en el litoral de Veracruz y Tabasco. Península de Yucatán: Cielo medio nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Campeche, lluvias aisladas en Quintana Roo y sin lluvia en Yucatán. Ambiente cálido. Viento del noreste con rachas de 50 a 60 km/h en el litoral de la región, además de oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Campeche y Yucatán. Mesa del Norte: Cielo medio nublado a nublado con chubascos en Chihuahua, lluvias aisladas en San Luis Potosí y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente muy frío por la mañana con heladas en zonas serranas y ambiente templado durante la tarde. Viento de dirección variable de 20 a 35 km/h con rachas de 100 a 120 km/h en Chihuahua; de 80 a 100 km/h en Durango y de 60 a 70 km/h en Coahuila y Nuevo León. Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado durante el día con intervalos de chubascos en Puebla y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío por la mañana y templado por la tarde. Viento de dirección variable de 15 a 30 km/h.

Compartir