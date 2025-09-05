Se prevén tormentas vespertinas en Oaxaca durante este viernes (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de septiembre. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, durante la primera mitad del día habrá poca nubosidad y durante la tarde se presentará nuevamente fuerte convección desarrollando núcleos de nubes de tormentas.

Este fenómeno tiene probabilidad de ser localmente fuerte en zonas montañosas de la Sierra Sur, Mixteca y Sierra de Juárez, algunas precipitaciones estarán asociadas con fuerte actividad eléctrica, rachas de viento al paso de la lluvia y áreas de granizo.

Todo ello es debido a que una baja superior y un canal de baja presión sobre el sureste de México, mantendrán sobre gran parte del territorio oaxaqueño.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), por la mañana se espera la presencia de visibilidad reducida por bancos de niebla con mayor énfasis en zonas serranas.

Las temperaturas tendrán pocos cambios, se superarán los 33 grados en algunos sectores de la Costa, Istmo de Tehuantepec y Cuenca del Papaloapan.

Las temperaturas para este viernes son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 23 y máxima de 33 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 18 y máxima de 33 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 27 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 16 y máxima de 31 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 8 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 9 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

