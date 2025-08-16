Se prevén chubascos, tormentas y rachas de viento en algunas zonas de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que se prevén chubascos aislados y algunas tormentas que pueden ir acompañadas de actividad eléctrica y rachas fuertes de viento con mayor presencia en zonas montañosas.

También se espera nubosidad en amplias partes de la entidad, especialmente después del mediodía. Todos estos efectos son derivados de la entrada de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México en combinación con una baja superior.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las temperaturas presentarán ligero aumento con periodos de bochorno en la zona costera.

Las temperaturas para este sábado son las siguientes:

• Valles Centrales, mínima de 14 y máxima de 28 grados.

• Istmo de Tehuantepec, mínima de 22 y máxima de 34 grados.

• Cuenca del Papaloapan, mínima de 21 y máxima de 35 grados.

• Costa, mínima de 24 y máxima de 34 grados.

• Mixteca, mínima de 15 y máxima de 29 grados.

• Sierra de Flores Magón, mínima de 17 y máxima de 33 grados.

• Sierra de Juárez, mínima de 9 y máxima de 25 grados.

• Sierra Sur, mínima de 11 y máxima de 26 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir