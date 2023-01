Se prevé cielo medio nublado durante la tarde con lluvias aisladas en regiones de Oaxaca (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de enero. Este día, un segundo canal de baja presión en el sureste del país y la entrada de humedad del Mar Caribe y Golfo de México, propiciarán lluvias aisladas en el sureste de México y en la Península de Yucatán. Y una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente estable y caluroso sobre el occidente, centro y sur de México.

Temperaturas máximas de 35 a 40°C en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (sur). Mínimas de 0 a 5°C con posibles heladas en zonas montañosas de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Para el Pacífico Sur cielo medio nublado durante la tarde con lluvias aisladas en Oaxaca y Chiapas. Sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco por la mañana en la región y frío en zonas serranas de Oaxaca. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h en la región, así como de 40 a 60 km/h en Oaxaca.

Recomendaciones: consultar los boletines que emite la CONAGUA a través de la CEPCO, tomar precauciones ante el frío, tomar líquidos calientes, mantener la casa ventilada si usan anafres o chimeneas para evitar la acumulación de gases tóxicos, no realizar actividades al aire libre, evitar respirar aire frío al salir de casa usando cubrebocas, abrigarse bien, si se utilizan braseros para calentar la casa, procurar no hacerlo en lugares cerrados para evitar intoxicaciones, tener cuidado con los adultos mayores porque las enfermedades del corazón se agravan más por el frío. Ante el coronavirus al salir de casa usar cubrebocas y conservar la sana distancia, en lo posible es mejor no salir de casa y seguir las indicaciones de las Autoridades de Gobierno, Protección Civil y Capitanías de Puerto en la Entidad.

