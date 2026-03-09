Se pospone para el 21 y 22 de marzo el “Segundo selectivo estatal de surf”, por el incendio de Punta Zicatela (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 9 de marzo. El pasado fin de semana se tenía contemplada la realización del “Segundo selectivo estatal de surf” en Puerto Escondido, sin embargo, un incendio ocurrido en la zona turística de Punta Zicatela, el cual afectó cabañas, locales y palapas, generó que la atención se enfocará en ayudar la zona afectada y posponer el evento deportivo.

Fue precisamente mediante la página de Facebook de la Asociación de Surf del Estado de Oaxaca, que se publicó un comunicado oficial en el cual se informa a la comunidad de surfistas, clubes, atletas y público en general que derivado de los hechos lamentables ocurridos recientemente en una de las playas de la región y en solidaridad con la comunidad afectada, se ha tomado la decisión de posponer el “Segundo selectivo estatal de surf”, que se tenía programa para este fin de semana.

La nueva fecha propuesta por la Asociación de Surf del Estado de Oaxaca, será el sábado 21 y domingo 22 de marzo, con sede en la playa Los Naranjos – La Punta – Puertecito (según condiciones del oleaje. Nueve categorías son las que se tenían contempladas para formar parte de las pruebas para este fin de semana, sin embargo, el incendio suscitado en Punta Zicatela, generó que se modificara la agenda deportiva.

De tal manera, el “Segundo selectivo estatal de surf”, se pospone para el 21 y 22 de marzo, en el cual los competidores podrán participar en alguna de las siguientes categorías: Shortboard, Longboard, Sup Race, Sup Surf, Bodyboard, Skimboard, Surf adaptado y máster 60. Cabe señalar que el evento será ranqueable, con un costo de $300 pesos, por categoría.

La justa es tanto para la rama femenil como varonil, de igual forma se contempla la participación de la categoría infantil, a partir de los 6 años. Uno de los requisitos para participar es ser afiliado a la Asociación de Surf del Estado de Oaxaca. Para mayores informes se pueden comunicar a los teléfonos 954 582 74 03 o al 954 148 16 35.

