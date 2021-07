Se nos viene un “martes negro”: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de julio. El INEGI dará a conocer, el próximo martes, los datos de homicidios del 2020 y las defunciones registradas ese año.

No se ve bien la cosa, a juzgar por lo que adelantó Julio Santaella, director de ese órgano autónomo, a la conductora Patricia Betaza, del IMER.

“Son datos difíciles. Va a ser una cifra muy significativa, sobre todo las defunciones generales. Nunca habíamos visto algo de esta magnitud en nuestro país”, aseveró.

Las declaraciones de Santaella se produjeron el mismo día que la Secretaría de Salud reportó 13 mil 853 nuevos contagios de Covid-19 en 24 horas. Es la cifra más alta en cinco meses.

Entramos de lleno a una tercera ola de contagios. No es un pequeño repunte, como se afirma en el discurso oficial.

El doctor Hugo López-Gatell ya nos dijo, sin embargo, que no habrá cierres absolutos o suspensión de actividades con el repunte.

Argumentó: “tenemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia. Lo que uno le puede pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo hoy que lo que era en febrero de 2020.”

Más adelante: “no podemos forzar las cosas y que la gente siga sufriendo la adversidad social y económica. Tiene consecuencias económicas generales para el país y también no es conveniente forzarlo”.

A ver si no sale más caro el caldo que las albóndigas, como dice el refrán.

***

El temor de un PRI entregado al presidente López Obrador planeó sobre el anuncio del nacimiento del llamado Frente Nacional por la Refundación del Partido que integran ex dirigentes, ex legisladores y ex servidores públicos del tricolor.

Esta nueva corriente quiere ubicar de lleno al PRI en el campo opositor a la 4T, fortalecer la alianza por México, y dar respuesta a un gobierno que, aseguran, “pretende desmantelar la Constitución y demoler las instituciones.”

En la rueda de prensa que convocaron para presentarse, los frentistas dejaron claro que no están conformes con la dirigencia de Alejandro Moreno, ni con el “autoengaño” de decir que al PRI le fue bien en las elecciones del pasado seis de junio.

Mucho menos con el “agandalle” que hizo de las diputaciones plurinominales. El dirigente nacional se quedó con 30 de las 40 que había disponibles, aseguran.

Denunciaron también que el ex gobernador y diputado de Coahuila, Rubén Moreira, “se sirvió con la cuchara grande”:

Su esposa, Carolina Viggiano; el secretario de su esposa, Marco A. Mendoza, y él serán diputados plurinominales en la próxima legislatura. El hijo de Carolina sería su suplente.

En el pronunciamiento que dieron a conocer, leído por el ex diputado federal, Jaime del Río, pusieron como primer punto la realización inmediata de una Asamblea Nacional con carácter refundacional.

Exigieron también una dirigencia nacional de tiempo completo y el establecimiento de un Observatorio de Militantes para el Enlace Legislativo que realice el seguimiento de la agenda política y legislativa de las fracciones parlamentarias del PRI en el Congreso de la Unión y los congresos locales.

“Hay muchas cosas que están mal. Hay que refundar el partido”, dijo el también ex diputado federal, José Encarnación Alfaro.

***

Alfaro presentó un análisis de las pasadas elecciones que empieza por destacar que el tricolor compitió en la elección por 15 gubernaturas.

“No ganamos ningún estado, perdimos la elección en ocho estados que gobernábamos”, dice el documento. En esos 15 estados el PRI perdió un millón 608 mil 24 votos”, puntualiza el documento.

Y se ocupa del “engaño” de que en junio se incrementó el 1 por ciento la votación del tricolor en las diputaciones federales, en relación con las elecciones de hace tres años.

En el 2018, el PRI recibió 9 millones 310 mil 523 votos; mientras en el 2021 fueron ocho millones 715 mil 899 votos. ¿Dónde está el incremento? Se preguntan.

A la nueva corriente del PRI adhieren Rosario Guerra, Fernando Lerdo de Tejada, Margarita Sánchez Gavito, Jaime del Río, Jarmila Olmedo, José Encarnación Alfaro, Fernando Lerdo de Tejada, Joaquín Alvarez Ordoñez, entre otros muchos. No registramos a ningún ex presidente del CEN del PRI o ex candidato presidencial.

Por allí andaban integrantes del Grupo Politico Adelante que se presentan como “el PRI que ha estado en la otra banqueta”. Platicamos con uno de sus dirigentes, Edgar Mereles Ortiz.

También solicitan se convoque a Asamblea Nacional para revisar los documento básicos y reclaman que del 100 por ciento de delegados territoriales, se otorgue un 50 por ciento a militantes que hayan presentado propuestas.

