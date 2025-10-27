Se movilizarán maestros de Secundarias Técnicas, exigen pago de adeudos (08:35 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 27 de octubre. Este lunes maestros del Nivel de Secundarias Técnicas realizarán acciones de protesta para exigir el pago de adeudos que desde hace más de 10 años que no les han pagado.

Luego de que la dirigencia de la Sección XXII encabezada por Yenny Aracely Pérez Martínez rompieran y se levantaran de la mesa tripartita en el pasado viernes con el Gobierno estatal y federal ante la cerrazón del pago de este nivel, hoy este nivel realizará movilizaciones.

Se reunirán frente al Palacio de Gobierno para tomar acuerdos para las movilizaciones que llevarán a cabo bloqueando algunos cruceros de la capital oaxaqueña.

A la salida de la reunión con los funcionarios de la SEGOB Rosa Icela Rodríguez, de la SEP Mario Delgado y el Gobernador Salomón Jara Cruz, la lideresa informó a sus bases que no hubo acuerdos para avanzar en la demanda.

Ante ello, dieron un ultimátum a los gobiernos para dar respuestas favorables al pago de adeudos de este nivel, ya que de no ser así, “Vamos a convocar a una asamblea estatal general para seguir en la acción política para que este gobierno tenga muy claro que la Sección 22 está vigente y que va a salir a las calles y que hay eventos políticos que se acercan y si este gobierno estatal y federal no dan solución el movimiento también sabrá hace lo propio”, recalcó Pérez Martínez.

