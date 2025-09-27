Se mantendrán lluvias sobre la mitad norte de Oaxaca (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre.La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) informa que, se esperan lluvias significativas sobre la mitad norte de Oaxaca; además de áreas de chubascos con tormentas en las demás regiones.

Esto se debe a un canal de baja presión extendido sobre el interior de la República Mexicana, en combinación con el frente frío número 4, que se extenderá desde el centro de Veracruz hasta el norte de Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el viento se fijará al norte, lo que favorecerá un ligero refrescamiento térmico en la Cuenca del Papaloapan, Sierra de Flores Magón y norte del Istmo de Tehuantepec, así como áreas de nieblas muy densas en zonas serranas.

Las temperaturas para este día son las siguientes:

* Valles Centrales, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Istmo de Tehuantepec, mínima de 24 y máxima de 32 grados.

* Cuenca del Papaloapan, mínima de 17 y máxima de 31 grados.

* Costa, mínima de 23 y máxima de 34 grados.

* Mixteca, mínima de 12 y máxima de 27 grados.

* Sierra de Flores Magón, mínima de 14 y máxima de 31 grados.

* Sierra de Juárez, mínima de 7 y máxima de 23 grados.

* Sierra Sur, mínima de 10 y máxima de 25 grados.

Se exhorta a la población atender las recomendaciones de Protección Civil y Capitanías de Puerto, así como a mantenerse informada de las condiciones meteorológicas a través de los medios y redes sociales oficiales: Facebook @CEPCYGRGobOax y en X @CEPCyGR_GobOax.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir