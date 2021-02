Se manifiestan charros y escaramuzas en el palacio de Huajuapan (16:10 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 17 de febrero. Organizaciones de charros y escaramuzas de esta ciudad, protestaron en el palacio municipal para exigir que el lienzo charro “no sea entregado a una organización en particular”.

Apoyados por otras agrupaciones, integrantes de Tierra del sol, Joyas de la Mixteca, Regionales de Huajuapan, entre otras, de charros y escaramuzas, arribaron al inmueble pues se llevaría a cabo la sesión ordinaria en la que se daría el lienzo charro, en comodato y durante 30 años, a la Asociación de Charros de la Mixteca, aunque afirman que se había acordado que lo administrarían todas las asociaciones.

“Al parecer tienen intereses políticos con los terrenos que están junto al lienzo, donde se están haciendo unas obras del Ayuntamiento”, mencionó Ricardo López Pérez, presidente de la Asociación de Charros Regionales de Huajuapan, una de las organizaciones manifestantes.

Dijeron que, si se llevaba a cabo la donación en comodato, tendrían que tomar otro tipo de acciones de protesta, pues no permitirían que el lienzo charro se privatice, “eso traería más problemas porque de por sí nos restringen los horarios y nos piden dinero para ocupar el lienzo, para organizar eventos”.

Dijo que a pesar de que el secretario de gobierno informó que las autoridades les atenderían, eso no ocurrió e iniciaron con la sesión ordinaria de cabildo.

En dicha sesión, y con la ausencia de los regidores de oposición, fue aprobada dicha donación por mayoría de los concejales.

Posteriormente la presidenta municipal, Juanita Arcelia Cruz Cruz, dio a conocer que la donación en comodato estuvo justificada, pues ya se había hecho en la administración de Javier Mendoza Aroche, comprendiendo el área más de 12 mil metros cuadrados.

En la administración de Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, se apoyó para las instalaciones y en el 2012, especificó que hubo problemas y “algunas asociaciones pretendieron apoderarse de las instalaciones por lo que la Asociación de Charros de la Mixteca denunció por despojo a quienes estaban haciendo dichos actos”.

“Lo denunciaron porque ellos tienen la donación de ese terreno desde 1995; comento toda esta situación porque es importante que sepan que este Ayuntamiento ha actuado con responsabilidad, ellos pidieron el contrato de donación y les dijimos que no era posible, quedamos de entablar un diálogo y no se concretó porque ellos no lo permitieron así”, expuso.

Dijo que las fechas y horarios en los que las asociaciones pueden utilizar las instalaciones va a seguir respetándose, pese a que ya se aprobó el comodato, propuesto por la síndica hacendaria, Mayra Isabel Serrano González.

“Lamentamos mucho la intromisión de organizaciones sociales que nada tienen que ver con los charros, qué lamentable que hagan el uso de violencia física, pues agredieron a mi secretaria particular, quien tuvo que ser trasladada por un golpe en la cabeza y en este momento se encuentra hospitalizada; vamos a proceder legalmente porque no podemos permitir estas situaciones, a nosotros no nos van a chantajear”, enfatizó la munícipe.

Cruz Cruz, emanada del partido Morena y con la intención de reelegirse, manifestó que estas acciones tienen un fin político, y responsabilizó por ello al regidor priista Alejandro Rosales Olmos.

