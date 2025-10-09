Se forma la tormenta tropical “Raymond” frente a Guerrero; prevén lluvias torrenciales en el Pacífico mexicano (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. La depresión tropical Diecisiete-E se fortaleció y dio origen a la tormenta tropical Raymond, ubicada frente a las costas de Guerrero, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El sistema se localiza a 110 kilómetros al sur de Tecpan y a 185 kilómetros al sur-sureste de Zihuatanejo. Presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de hasta 75 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 kilómetros por hora.
Seguirán las lluvias en territorio mexicano
De acuerdo con el SMN, la circulación de Raymond provocará lluvias torrenciales en el suroeste de Guerrero y Michoacán, así como en regiones del noroeste y suroeste de Oaxaca. También se esperan precipitaciones muy fuertes en Colima y Jalisco, acompañadas de vientos de entre 30 y 40 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora y oleaje elevado de hasta 3.5 metros en costas de Michoacán y Guerrero.
Por estos efectos, el SMN y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos establecieron una zona de vigilancia por tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Las autoridades exhortaron a la población y a la navegación marítima a mantenerse atentas a los avisos meteorológicos y a seguir las recomendaciones de Protección Civil ante el riesgo de lluvias intensas y oleaje elevado.
Deja un comentario