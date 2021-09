Se entregan a autoridades dos americanistas involucrados en asesinato (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de septiembre. Luego de que el pasado 16 de septiembre se reportara el asesinato de una persona por parte de aficionados del América, autoridades de Filadelfia han informado que dos de los cuatro sospechosos se entregaron.

Omar Arce de 32 años y José Alberto Flores de 33 han sido acusados de asesinato, intento de asesinato y otros cargos.

Su entrega se da luego de que la policía ofreciera 20 mil dólares a cambio de información para su detención por la agresión a Isidro Cortés ocurrido a las afueras de Pat’s Steaks.

De acuerdo a las autoridades aún faltan dos: Osvaldo Pedraza y Víctor Pedraza quienes se cree que son hermanos. La Fiscal de Distrito Chesley Lightsey informó que hay una tercera persona bajo custodia.

«Hay dos órdenes de arresto vigentes actualmente. Hay un tercer individuo actualmente bajo custodia y aun no se ha aprobado un arresto, pero esa investigación está en curso. El público ha sido responsable al brindar información, por lo que la investigación va bien».

Familiares de Isidro Cortes han organizado una colecta en GoFundMe para poder costear el funeral y en pocos días de su apertura han sumado poco más de 12 mil dólares.

«Isidro estaba lleno de vida, alegría y risas. Quienes lo conocieron, conocieron su pasión por el fútbol, especialmente por su amado fútbol mexicano Club América. Me rompe el corazón incluso escribir esto, ya que no puedo creer en la situación. Después de ver el partido de fútbol Club America vs Philadelphia Union en Filadelfia, una noche que se suponía iba a ser agradable, terminó trágicamente. En la madrugada del jueves 16 de septiembre de 2021, mi familia recibió la devastadora noticia de que nos habían arrebatado a mi primo, Isidro Cortés. Lo extrañaremos mucho», se lee en la campaña de recaudación.

24 Horas/Foto: Policía de Filadelfia

Compartir