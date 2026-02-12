Se desploma cornisa de un domicilio sobre avenida Juárez (07:45 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de febrero. La cornisa de una fachada se desplomó esta mañana afectando la circulación en la avenida Juárez.

Los hechos se dieron en un domicilio ubicado entre las calles de Murguía y Abasolo impidiendo el paso en un carril de esa importante vialidad del Centro Histórico.

Elementos de la dirección de Protección Civil Municipal se apersonaron en el lugar para acordonar la zona para evitar un percance vial.

De igual manera, se dispusieron a las labores de retiro del escombro para abrir la circulación a los vehículos.

No reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar accidentes.

