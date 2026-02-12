Se desploma cornisa de un domicilio sobre avenida Juárez (07:45 h)

2026/02/12  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 12 de febrero.  La cornisa de una fachada se desplomó esta mañana afectando la circulación  en la avenida Juárez.

Los hechos se dieron en un domicilio ubicado entre las calles de Murguía y Abasolo impidiendo el paso en un carril de esa importante vialidad del Centro Histórico.

Elementos de la dirección de Protección Civil Municipal se apersonaron en el lugar para acordonar la zona para evitar un percance vial.

De igual manera, se dispusieron a las labores de retiro del escombro para abrir la circulación a los vehículos.

No reportaron personas lesionadas, solo daños materiales, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución para evitar accidentes.

Ciudad Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Casa en Venta

  • Búscanos en Facebook



Más historias

Controlado al 100% incendio de pastizales en Santa Cruz Xoxocotlán: Coesfo (21:20 h)

 Oaxaca de Juárez, 11 de febrero. La Comisión Estatal Forestal Oaxaca (Coesfo) controló al 100 por ciento el incendio...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: