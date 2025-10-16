Se despliega operativo coordinado para capturar a responsables de asalto en el Centro de Oaxaca (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. El Gabinete de Seguridad del Estado informa que, a través del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), se identificó a los presuntos responsables de un asalto con violencia ocurrido la mañana de este jueves en el centro de la ciudad capital.

Como parte de la Operación Cazador, se desplegó un operativo coordinado, se activaron patrullajes y filtros de seguridad para su localización, donde participan elementos de la Secretaría de Seguridad Vecinal de Oaxaca de Juárez, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Los hechos se registraron en la calle Valerio Trujano, donde los empleados de una empresa fueron despojados de una suma aproximada de 1 millón de pesos.

Mediante acciones operativas oportunas, coordinadas y con el uso de tecnología; el Gobierno de Oaxaca fortalecer la capacidad de respuesta para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

