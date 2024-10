Se deslinda Rosas Herrera de protesta de trabajadores del Monte de Piedad, responsabiliza al Jara Cruz de su integridad y su familia (14:10 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de octubre. Tras de ser señalado por el gobernador Salomon Jara Cruz de estar detrás del paro de labores realizado por los trabajadores del Monte de Piedad el ex secretario general del STPEIDCEO Juan Rafael Rosas Herrera se deslindó de cualquier injerencia a los acontecimientos vivido en la dependencia y manifestó que a la fecha no ha cometido ningún delito.

De igual manera, responsabilizó al titular del ejecutivo si algo le llegara a pasar o alguno de sus familiares “ya que dijo en tono amenazante que ya estoy advertido y no comprendo o entiendo advertido de qué o por quién”.

indicó que los últimos días ha sido señalado de manera tendenciosa en diferentes conferencias de prensa dirigidas al pueblo de Oaxaca por el gobernador Salomon Jara Cruz quien lo acusó de manera directa de ser el factor de provocación o incitación a conflictos que se han suscitado en el Monte de Piedad.

Resaltó que ha actuado de manera prudente y sensata, no obstante, ante los constantes ataques recibidos, se ve en la necesidad de expresar lo siguiente.

“Soy un hombre de trabajo, mi andar por el servicio público da fe de mis actos, soy un profesional que ejerce la política con dignidad y orgullo, no permitiré más que se me difame sin pruebas, que continúen dañando mi reputación mediante afirmaciones falsas o maliciosas. Como lo he dicho en diferentes ocasiones si hay algo por lo que tenga que ser requerido o juzgado, estoy dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad; no debo nada ni temo nada, lo más valioso que tengo es mi vida y la vida de quienes me rodean”.

Dijo que estos ataques se debe a la proximidad del relevo del Comité sindical del STPEIDCEO, lo que exigió la no intromisión del gobierno, “No permitiremos la división de la base trabajadora, exigimos el libre derecho que nos confiere la ley de elegir de manera libre y democrática a nuestros representantes, exigimos nuestra autonomía que nos permita actuar con libertad”.

Expresó que no son un grupo de pleito ni de confrontaciones, si no que un gremio que practica la unión, la construcción de realidades donde el beneficio sea toda la base sindical, “nos hemos distinguido por la colaboración sana y respetuosa en la solución de problemáticas en diferentes dependencias, dicho que puedo comprobar con hechos y testimonios del buen actuar que he tenido en el transcurso de mi vida sindical”.

“En esta era donde la información se difunde a una velocidad vertiginosa, es esencial cuidar lo que opinamos, las calumnias y malos comentarios nunca ayudarán a la construcción de una sociedad de respeto y armonía, sino que por el contrario el dolo y la mala intención se conjugan para generar conflictos, malos entendidos y confusiones no solo de la base trabajadora de la cual orgullosamente soy parte, sino de toda la sociedad”, subrayó.

https://x.com/adn_sureste/status/1852046875224097075

Al Gobernador, le pidió que no permita que gente mal intencionada los lleve a un conflicto donde no lo existe, “la base trabajadora merece respeto, no vamos a permitir que por interés mezquinos se manche la imagen de más 14 mil 500 empleados de base que todos los días brindamos con nuestro esfuerzo y dedicación, lo mejor a este gobierno”.

De la misma manera, hizo un llamado a la base trabajadora a la cual representó como Secretario General, para que no permitan que los mensajes de odio se mezclen entre los agremiados al sindicato, “no permitamos que intereses ruines y de grupos nos lleven a un mar de confrontaciones entre compañeros, pues quienes fomentan la división no actúan de manera constructiva”.

“Base trabajadora del gobierno del estado, ni paso atrás en la defensa de nuestra autonomía, en la defensa de nuestras prestaciones, luchemos juntos por la equidad, la justicia y el respeto que todo trabajador merece, tengamos siempre presente que el objeto de nuestro sindicato es la defensa de los intereses comunes de los trabajadores que lo integran y de las futuras generaciones, seamos conscientes de nuestra fuerza como trabajadores y defendamos nuestra dignidad laboral.

Finalmente pidió a los actores políticos que saquen las manos del proceso electoral de los burócratas. Por su parte dijo que se hará a un lado del proceso, ya que con una licencia al fungir como regidor del municipio capitalino, y confió en sus compañeros del proyecto sindical al que pertenece que sabrán conducir con éxito a la planilla que emane del mismo.

