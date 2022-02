Se deslinda Gatell de tragedia por coronavirus en el país (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de febrero. El estado de salud sumamente deteriorado de la población mexicana, la desigualdad social y económica y el desmantelamiento histórico en la capacidad de provisión de servicios del sistema nacional de salud son los tres elementos estructurales determinantes del desenlace de la pandemia de Covid-19 en México, que ya provocó más de 300,000 fallecimientos y más de cinco millones de casos, afirmó Hugo López-Gatell.

A petición expresa sobre un ejercicio de autocrítica, durante la reunión anual con la asociación civil Academia Nacional de Medicina de México, bajo el título “Respuesta y perspectivas de la pandemia de Covid-19 en México”, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud federal reconoció que tal vez las autoridades sanitarias no tuvieron el talento suficiente para convocar de manera adecuada a los distintos sectores de la sociedad, entre otros las comunidades científicas y académicas para hacer frente a la pandemia en unidad.

Entre “lo que hemos hecho y pudo haberse hecho de manera diferente”, destacó:

“Quizá hay un elemento en donde la convocatoria a ciertos sectores de la sociedad no fuimos suficientemente efectivos o no logramos lo que queríamos, que era la confluencia de ideas, de visiones, incluyendo exfuncionarios, comunidades científicas o académicas, la propia UNAM y varias otras, que no se sumaron. Pero quiero reconocer de manera autocrítica, quizá no tuvimos el talento de convocarles o persuadirles de ser convocadas apropiadamente para sumarse al esfuerzo de responder a la pandemia.

“Finalmente estuvieron muy ausentes y dejaron que lo demás ocurriera en manos de quienes estamos en la responsabilidad directa. Las opiniones vertidas hasta el momento no las he encontrado estructuradas como una propuesta constructiva, crítica”.

Afirmó que las propuestas emitidas, como el análisis de cinco exsecretarios de Salud, obedecen más a fines políticos que a propuestas sólidas.

Por su parte, académicos criticaron el que se le atribuya todo a las deficiencias en salud adquiridas en periodos pasados.

La doctora María del Pilar Fonseca Leal, académica de la Universidad de San Luis Potosí criticó, a su vez, que las datos presentados sobre mejoras a la infraestructura en salud no son visibles, al menos en aquella entidad.

Inmunidad

En su participación en el foro, con video grabado, el titular de Salud, el doctor Jorge Alcocer afirmó que el inicio del 2022 “trajo una sensación de incertidumbre” debido a que México y el mundo se acercan a una nueva etapa, o una transición, de la epidemia en donde domina la variante Ómicron, la cual muestra que aún se debe conocer más del coronavirus.

En ese contexto sostuvo que derivado de la vacunación y propagación de Ómicron se prevé que “pronto los niveles de inmunidad contra este virus estén en su punto más alto”, no obstante, sostuvo que aún se ve lejana alguna predicción en la que se haya erradicado por completo el Covid-19.

Información de:El Economista

Compartir