Se dejará de pedir la credencial del INE por vacunación (22:19 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Los módulos de vacunación contra el Coronavirus dejarán de solicitar la credencial de elector, determinó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, durante la conferencia de prensa de esta tarde.

“No es necesario, no es necesario. Es un elemento que operativamenre se empezó a utilizar, no es necesario tomar fotografía de la credencial o a la persona. No vamos a seguir tomando esas fotografías”, expresó al ser cuestionado por quejas que se han registrado.

El funcionario indicó que las personas pueden utilizar cualquier otro tipo de identificación para acreditar que viven en la zona donde se está aplicando la vacuna, y no haya gente que se quiera saltarse la fila, como se ha detectado en Cuajimalpa, donde habitantes de Huixquilucan, Estado de México, pretendían ser vacunados.

Resaltó que en todo el mundo se requiere contar con la base de datos de las personas vacunadas como parte de la vigilancia epidemiológica, pues todas las vacunadas aprobadas es para uso de emergencia, en tanto los estudios de fase tres continúan.

Así, el módulo de vacunación únicamente se queda con datos como la CURP, el nombre, el domicilio y el teléfono de la persona.

24Horas

