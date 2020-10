Se complica en Senado trámite para desaparecer fideicomisos (10:33 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de octubre. Se complicó en el Senado la aprobación de la minuta para la desaparición de los 109 fideicomisos, toda vez que Morena no ha logrado aún la mayoría requerida y la sede de Reforma Insurgentes continúa bloqueada por un número reducido de manifestantes.

Muy temprano, el coordinador de morena, Ricardo Monreal expresó a través de un video que por segundo día, el Senado se mantenía cerrado, pero dejó claro que no se confrontarán con los manifestantes.

“A mí no me altera, son situaciones que se presentan cuando hay intereses que defender, por legítimos o no que sean, hay que escucharlos hay que prepararnos para lograr lo que más conviene al país”.

En ese video, que grabó donde fuera la sede alterna de Xicontencatl, Monreal insistió en que legislarán “por el bien de la patria, no por personas”.

La policía había ya dispersado por la noche a los manifestantes, pero madrugada los elementos policiacos fueron retirados y de nueva cuenta una treintena de personas se colocaron en cada una de las puertas de acceso a la sede de Reforma Insurgentes.

El coordinador Monreal, que un día antes reconoció que no tenían la mayoría, trabaja en lograrlo, aunque no la tiene fácil ya que cinco integrantes de su bancada están en contra de la desaparición de de todos los fideicomisos.

Se trata de Ifigenia Martínez,Antonio Ahued , Armando Guadiana, German Martinez y la suplente de Citlali Martínez, María Celeste Sanchez.

Aunado a ello, sus aliados del PT, dejaron claro que votarán en contra, a menos que se reconsidere no desaparecer 35 de los fideicomisos y tampoco el PVEM estaba dispuesto hasta ayer a avalar a Morena.

El dictamen se aprobó ayer en la Comisión de Hacienda, en una reunión que se realizó en un hotel de Reforma, pero la otra comisión dictaminadora, la de Estudios Legislativos no pudo reunir el quórum, pese a que Morena y sus aliados tienen mayoría, ya que la senadora del PT Nancy de la Sierra, no se presentó a la reunión.

Ante ese panorama, el Senado se mantiene cerrado. A los trabajadores que estaban dentro se les pidió salir.

El coordinador Montreal pide a los senadores no desesperarse ni caer en la provocación. “Hay que actuar con mucha mesura, “ recalcó e hizo notar que se dialoga ya con quienes están fuera de la sede están fuera de la sede para impedir que aprueben la minuta que desaparece los fideicomisos“ Nosotros no hay que desesperarnos, muchos años actuamos en la oposición y sabemos cómo es esto, ahora los que tenemos la mayoría legislativa debemos actuar con mucha prudencia y mucha tolerancia, la que no tuvieron con nosotros en el pasado, nosotros si la tenemos”.

La Jornada

Compartir