Se come una avispa viva como parte de un desafío y termina irreconocible (20:00 h)

Un influencer de China quedó con parte de la cara hinchada por intentar comerse una avispa viva, en lo que fue un reto para redes sociales. El video que se volvió viral fue eliminado e incluso el creador de contenido perdió su cuenta principal.

Según South China Morning Post, el protagonista del video es Wang Chang y compartió el contenido en su cuenta de Douyin (el TikTok de China). En el video, se puede ver que sostiene una avispa viva con unos palillos chinos y se la mete en la boca para comerla.

Luego, el joven hace gestos de dolor y se arrepiente a los segundos de probar ese reto. De hecho, también muestra cuál fue el resultado de la prueba: su cara hinchada, principalmente los labios y los alrededores de la nariz.

La cara del creador de contenido se hinchó y, por la publicación, le suspendieron la cuenta y eliminaron el video. La cara del creador de contenido se hinchó y, por la publicación, le suspendieron la cuenta y eliminaron el video.

Debido al polémico video, su cuenta con más de medio millón de seguidores fue suspendida. Con respecto a la publicación, si bien fue eliminada, se compartió en otras cuentas y plataformas, y las reacciones fueron de burla.

Ya en una nueva cuenta, Wang publicó un video en el que se mostraba arrepentido y en el que expresaba sus ganas de comenzar de nuevo con videos positivos.

“Primero, quiero agradecer a todos por su apoyo. Ahora usaré este canal para brindarles algunas actualizaciones y algunos videos positivos de calidad para todos. No admitiré la derrota, no caeré. A mí, Wang Chan, no me falta el coraje para comenzar de nuevo”, manifestó.

La cara del creador de contenido se hinchó y, por la publicación, le suspendieron la cuenta y eliminaron el video. La cara del creador de contenido se hinchó y, por la publicación, le suspendieron la cuenta y eliminaron el video.

La idea de comer un insecto para probar su sabor fue originalmente del creador de contenido pero sus usuarios le sugirieron que fuera una avispa.

No es la primera vez que en China pasa una situación de estas características. De hecho, este año hubo un caso que terminó en la Justicia, debido a que una influencer compró ilegalmente un tiburón blanco, especie que se encuentra en peligro de extinción, para cocinarlo, comerlo y compartirlo en las redes sociales.

Infobae