Se cae la app de BBVA: Estas fallas han sido reportadas(11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de enero. La aplicación de banco de BBVA México está presentando fallas, de acuerdo con los reportes que pueden leerse en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En redes sociales, usuarios reportan que la app de BBVA se reinicia sola y no permite hacer transacciones.

“Ten la certeza de que nos encontramos trabajando en la situación con la finalidad de resolverlo lo antes posible”, respondió la cuenta del banco a una persona usuaria este jueves, alrededor de las 10:15 horas.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, usuarios comenzaron a reportar las fallas desde las 09:20 horas de este día. El mayor problema registrado es que no se puede entrar a la app, pues se reinicia sola.

BBVA México no ha emitido algún comunicado oficial en sus redes sociales hasta el momento, pero sí ha contestado a los comentarios de personas en X, asegurando que ya se trabaja en la situación.

Esta no es la primera vez que la app de BBVA tiene alguna falla; el 16 de agosto de 2023, en plena quincena, se informó que los clientes no podían acceder a los servicios del banco, pues no podían iniciar sesión en la banca móvil.

Utilidad de BBVA México sube en el tercer trimestre de 2023

Al cierre del tercer trimestre de este año, BBVA México registró utilidades por 76 mil 419 millones de pesos, un incremento de 22.3 por ciento frente a lo visto en el mismo lapso del año pasado, informó Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de la institución bancaria, en octubre pasado.

En términos generales se explicó que este resultado se debe a un entorno macroeconómico favorable que ha propiciado una mayor demanda crediticia en el país, una adecuada gestión del riesgo y mayores niveles de transaccionalidad.

A detalle, la cartera de crédito vigente se ubicó al cierre de septiembre en 1.6 billones de pesos, un incremento anual de 11.4 por ciento. En el portafolio de familias registraron un alza de 13.9 por ciento; en empresas de 10.1 por ciento, y en gobierno de 7.6 por ciento.

