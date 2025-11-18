¡Se cae Cloudflare! Falla arrastra a X, ChatGPT, Canva y otros sitios (09:00 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de noviembre. Sitios como X, ChatGPT e incluso el videojuego League of Legends y muchas páginas más presentan problemas hoy 18 de noviembre debido a una falla global de Cloudflare que ha impedido a los usuarios poder acceder a ellos ya que les aparece un mensaje de error.

Son millones de usuarios en el mundo los que se han visto afectados por esta falla de Cloudflare, parte fundamental de diversos sitios web que permiten protegerlos contra ataques, cargas rápidas de la páginas, además de encargarse de gestionar servicios como DNS y certificados de seguridad.

Es tanta la importancia de Cloudflare que las fallas de este martes se han hecho sentir en diversas partes del mundo, en millones de sitios web y aplicaciones como Canva, Discord e incluso en la página del Palacio de Hierro, pero el verdadero terror para los usuarios es por la caída de sitios como X, antes Twitter, y el propio chatbot ChatGPT, que se ha convertido en una herramienta esencial para miles de personas.

Errores y problemas por caída de Cloudflare

La falla global de Cloudflare ha llevado a millones de usuarios a experimentar problemas en diversos sitios web, ya que les aparece el famoso “error 500” hasta el dashboard inoperativo, API fallando e incluso una leyenda que les indica que desbloqueen Cloudflare para poder continuar navegando en el sitio.

“Por favor, desbloquee challenges.clouflare.com para continuar”, les indica.

La propia empresa Cloudflare lanzó un aviso temprano para alertar que había detectado un problema que afectaba a múltiples clientes en el mundo y aunque algunos sitios ya se han recuperado, otros siguen inoperantes por esta falla.

¿Qué ha dicho Cloudflare de la falla?

Cloudflare lanzó un primer mensaje para informar de la falla y los posibles problemas que podrían experimentar los usuarios. Quince minutos después indicó que seguía investigando el problema, con lo que sugiría que la falla no quedaría con un ajuste menor.

“Cloudflare está experimentando una degradación del servicio interno. Algunos servicios fueron impactados de forma intermitente. Estamos enfocados en restaurar el servicio”, indicó la empresa.

Más tarde, Cloudflare aseguró que sus servicios empezaban a recuperarse, aunque los usuarios aún podrían experimentar errores y fallas en sitios web, ya que siguen las medidas para restablecer totalmente sus servicios.

En su última actualización, la empresa señaló que la investigación para determinar la falla continúa, a fin de tener un diagnóstico y recuperar al 100% sus servicios para subsanar las fallas en sus miles de clientes.

De acuerdo con los primeros informes la falla se debería a un error durante las labores de un mantenimiento programado, aunque aún sigue la investigación.

