Se avecina un gobierno de mujeres en el 2024: Daniel Molina (17:30 h)

REDES SOCIALES, POLITICA Y MAS

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo.

Claro está, que el principal cargo del país estará en las manos de una mujer y, después de esa responsabilidad, la ciudad de México podría tener la misma suerte en su administración.

Ahora, en el nivel político jerárquico, el senado de la república tiene su importancia y ahí también las mujeres son protagonistas. No hay que olvidar que es la primera ves que la relección en la cámara alta está permitida, así que habrá varias que querrán repetir el cargo.

Empezando con las nuevas generaciones de mujeres, tenemos Ruth González Silva, quien busca el escaño en la cámara alta representando al Partido Verde, en San Luis Potosí. Después de fungir como presidenta honoraria del DIF de su estado y dándose a conocer por el trabajo social, tendrá la probabilidad de ganar la próxima elección.

Es importante resaltar en San Luis Potosí la presencia del Partido Verde, que además de estar afianzado en la gubernatura, hoy gobierna en la mayoría de los municipios del estado.

Andrea Chávez Treviño, es parte del semillero de mujeres dentro de los cuadros de MORENA. Hoy la diputada federal, buscará pasar al senado representando a su natal Chihuahua.

Andrea Chávez se convierte en una de las diputadas más jóvenes de la historia, así como el cambio generacional que espera capitalizar frutos para su partido MORENA.

En Tlaxcala se buscará la reelección por parte de una mujer; en este caso es por Ana Lilia Rivera, actual presidenta del senado, con el deseo de repetir otros seis años en el senado. Cabe destacar que será histórica esta elección para el senado, ya que los candidatos podrán hacer campaña, mientras continúan con su responsabilidad en la cámara.

En el caso de Ana Lilia Rivera, ha mencionado que hará campaña principalmente los fines de semana, para no desatender su trabajo legislativo y responsabilidad como presidenta en el senado.

Lili Téllez, que actualmente es senadora de la república por Sonora, buscará refrendar el cargo de la mano de Manlio Fabio Beltrones. La ex conductora de noticias, brincó de la pantalla a la política representando a MORENA, hoy fuera de sus filas y dentro de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, saldrá a conseguir los votos necesarios para el triunfo.

Y honor a quien honor merece y la senadora Beatriz Paredes, sigue dando batallas y fiel a su partido el PRI. Sin lugar a dudas, muy bien ganada su historia como mujer política de nuestro país y ejemplo para muchas generaciones.

El paso de doña Beatriz Paredes Rangel ya dejó huella sin lugar a dudas y, seguirá escribiendo historia, en cualquier parte de la política mexicana.

Call to Action

#FelizLunes

Por: Daniel Molina @DanMSocial

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir