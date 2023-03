Saúl Pazos y Eleazar Ortiz, nuevos dirigentes del PUP, Uriel Díaz quería reelegirse en lo oscurito (14:00 h)

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 11 de marzo. Saúl Pazos Pineda es desde ahora el presidente estatal del Partido Unidad Popular (PUP), luego de que en asamblea resultó electo con una mayoría de los presentes para dirigir el partido en sustitución de Uriel Díaz Caballero.

Tras su elección y toma de protesta como nuevo líder del primer partido indígena de México, Saúl Pazos hizo un llamado a la unidad para seguir la lucha que inició y dirigió desde el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Heriberto Pazos Ortiz.

“Es muy importante, desde ahora recuperar la grandeza del partido, que es nutrido por una base social desde las comunidades indígenas, en busca de un mejor destino para los pueblos, como lo fue desde un inicio con nuestro dirigente Heriberto Pazos y que desafortunadamente se estaba perdiendo”, aseguró el nuevo líder.

“En esta, la Casa del Pueblo, sede del partido, formado y fundado por nuestro máximo dirigente, Heriberto Pazos Ortiz quien pasó más tiempo aquí que en su casa, quien dio sus piernas, su vida, siempre pensando y buscando apoyo para los más necesitados, a las comunidades, siempre tendrán las puertas abiertas para todos, es por ello que venimos a rescatar al partido, a nutrirlo, ya que lamentablemente ha caído en votos y no podemos permitirlo porque los partidos viven de votos”, dijo, el hijo del extinto líder.

“Este partido era nutrido por una base social, una base social que caminaba de la mano, no venían extraños a pedir candidaturas, lamentamos a diputación que tiene el partido, ya que no es una persona que haya salido del seno de las comunidades, no es una compañera que haya caminado, que ha dejado tiempo necesario para estar con nosotros en las marchas”, expresó frente a la asamblea que se realizó en la sede del partido.

Más tarde, en conferencia con medios de comunicación, Pazos Pineda, manifestó que está consciente que en posteriores días enfrentará un proceso legal ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) para que le sea reconocida la dirigencia que encabeza junto con Eleazar Ortiz, como secretario General, quien a su vez integrante de la dirigencia colectiva del MULT, organización que se había retirado del partido por la mala administración de Díaz Caballero.

Saúl Pazos, señaló que le costó aceptar la dirigencia, sin embargo, lo hizo por un tema de unidad, por lo que convocó a las organizaciones que integran el partido, y al ahora ex dirigente Díaz Caballero a que las diferencias la diriman al interior del instituto político y si es necesario que se haga de manera pública, este día, el pueblo es el que decidió el cambio y lo hizo a través de la asamblea, recalcó.

“Este partido no tiene etiqueta, no por ser hijo de quién fue el máximo dirigente me siento dueño del partido, este partido es de quien lo sienta, es del pueblo, este partido es la voz de los indígenas, una opción de para que un indígena represente los intereses de las comunidades ante el Congreso, le digo a Uriel que nos sentemos a dialogar y no seamos la comidilla de los demás partidos”, finalizó.

Por su parte, Eleazar Ortiz, miembro de la Comisión Política del MULT, expresó que desde un inicio como organización caminó junto con Heriberto Pazos, pero debida a la mala conducción de Díaz Caballero decidieron hacerse a un lado, sin embargo, con la llegada de Saúl al frente del PUP, nuevamente regresan, “regresamos a unificar el partido, el cual creció por la participación del pueblo, como un instrumento a favor del pueblo, como decía Don Beto, y lo hacemos no solo el Mult, también están los compañeros del 23 de Octubre, de la Asamblea de los Pueblos Indígenas, y hacemos la invitación a todos los compañeros que lucharon con Beto Pazos para que regresen y luchemos juntos por nuestro partido y por nuestro pueblo”.

Y es que el anterior dirigente Uriel Díaz Caballero pretendía desde una sede alterna reelegirse nuevamente a través de una asamblea amañada, sin embargo, fue descubierto y fue corrido del lugar y señalado de traidor, acompañado de la diputada local Xóchitl Jazmín Velásquez.

Por varias calles fue seguido por militantes del partido contrarios a su dirigencia quienes lo acusan de traicionar los preceptos que rigen al Partido Unidad Popular, de lucrar con las necesidades de sus bases, de malos manejos de los recursos y de otorgar candidaturas a personas externas y ajenas al movimiento.

Finalmente, entre gritos y consignas, Díaz Caballero abordó una unidad que lo sacó de la zona en donde pretendía su reelección al frente del partido, “Traidor, traidor”, “Don Beto vive, la lucha sigue”, gritaba la multitud en rechazo a quien fue su dirigente desde el asesinato del Heriberto Pazos Ortiz ocurrido el 23 octubre de 2010.

Compartir