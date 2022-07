SAT no solicitó constancia de situación fiscal, fueron las empresas: Raquel Buenrostro (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de julio. Los empleadores fueron los que solicitaron la constancia de situación fiscal y no el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aclaró este viernes la titular del organismo, Raquel Buenrostro.

Esto se debe a que la mayoría de las personas con sueldos y salarios no conocen su código postal registrado en la agencia recaudadora, por eso los gerentes de recursos humanos de empresas “mandaron a conseguir el dato”.

“Se dejó trámite hasta el último, en mayo empezaron a llegar solicitudes de constancia, lo dejaron al final y condicionaron el pago”, acusó la funcionaria quien hizo un llamado a los contribuyentes para denunciar estas amenazas mediante el correo electrónico denuncias@sat.gob.mx o al teléfono 558 852 2222, disponible las 24 horas los 365 días del año.

A partir de este año se realizó una modificación en la miscelánea fiscal, que estableció que además del RFC, se necesitaba verificar el nombre, razón social y código postal. Este nuevo requisito entró en vigor a partir del 1 de julio.

Buenrostro recordó que a partir del 1 de enero de 2023, será obligación del contribuyente incluir su código postal y su nombre, ya sea trabajador o pensionado, cada que emita una factura.

¿Te pueden despedir si no entregas constancia de situación fiscal?

Raquel Buenrostro remarcó que los empleadores no pueden condicionar el trabajo a la entrega de constancia de situación fiscal.

“A nadie se le puede condicionar a nadie un trabajo ya devengado”, aclaró.

Esto después de que empleadores amenazaran con no pagar a los empleados si no realizaban el trámite, pues de acuerdo con estos, recursos humanos no podría timbrar los recibos de nómina y por lo tanto no podría cobrarse.