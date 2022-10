Santa Lucía del Camino busca alternativas para un descanso eterno digno: García Márquez (13:30 h)

Santa Lucía del Camino, Oax. 28 de octubre. Ante la urbanización que se encuentra completamente instalada en Santa Lucía del Camino, el H. Ayuntamiento gestionó alternativas para brindarle a la ciudadanía condiciones dignas para un descanso eterno, esto sin alterar el orden social.

Es por este motivo, que el presidente municipal Juan Carlos García Márquez inauguró columbario en el Panteón Municipal de Santa Lucía del Camino, el cual servirá como opción para la colocación de cenizas de los parientes de las y los ciudadanos del municipio.

“Las defunciones no se detienen, todos en algún momento vamos a requerir un lugar para que se puedan sepultar a nuestros muertos; al ver esta problemática y al no encontrar una solución inmediata, buscamos la ruta de realizar este columbario que da una alternativa para las y los ciudadanos”, manifestó el edil Juan Carlos García Márquez.

Será a partir de enero del año 2023 cuando el H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino comenzará a vender los espacios de este columbario, toda vez que no se encuentra dentro de la Ley de Ingresos “ya que no existía este espacio en Santa Lucía del Camino, y en consecuencia no se puede cobrar”.

En este sentido, el presidente municipal Juan Carlos García Márquez resaltó que, respecto a la creación de otro panteón dentro de Santa Lucía del Camino, no será un proyecto a la fuerza, se tendrá que buscar la autorización de la propia ciudadanía, para así evitar cualquier tipo de conflicto; en tanto, se apostará por este columbario y, en caso de ser necesario, se buscará su ampliación.

Finalmente, en el marco de las festividades de Día de Muertos, el H. Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino mantendrá abierto el panteón municipal en estas fechas, y el día 2 de noviembre se estará regalando pan de yema, chocolate, ambientado todo con música para incentivar las tradiciones en las familias del municipio, todo bajo un espacio seguro para todas y todos.

Compartir