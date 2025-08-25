San Martín Mexicapam será punto de encuentro para los Diálogos Vecinales (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de agosto. Este miércoles 27 de agosto, a partir de las 09:00 horas, la Agencia de San Martín Mexicapam será sede de una nueva jornada de Diálogos Vecinales, donde las y los vecinos podrán expresar sus necesidades y propuestas directamente al Gobierno Municipal.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, encabezado por el presidente Ray Chagoya, ratifica su compromiso de ser un gobierno de territorio, que se acerca a cada colonia, barrio y agencia para atender de manera directa a la ciudadanía.

Estos ejercicios de participación no solo permiten escuchar a la gente, también fortalecen la confianza, el trabajo en equipo y la corresponsabilidad social para seguir construyendo una ciudad más limpia, segura y con mejores servicios.

El Gobierno Municipal hace un llamado a las y los habitantes de San Martín Mexicapam a sumarse a esta jornada de diálogo abierto, convencidos de que la transformación de la capital se logra con la energía y la participación de todas y todos.

