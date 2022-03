San José de Gracia, expresión de una estrategia fracasada: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de marzo. Es curioso que el primer movimiento de las autoridades haya sido escamotear la ejecución de un número indeterminado de personas en San José de Gracia, Michoacán.

En una grosera distorsión de la verdad, llegaron a insinuar que “los conservadores” usaban el tema para atacar a la 4T, con el alegato de no había cuerpos, ni evidencias de una masacre.

Al mismo tiempo que sembraban confusión, se multiplicaban videos que mostraban ríos de sangre en las calles, balazos en puertas y paredes, trozos de masa encefálica en la calle del poblado.

Cuando no les quedó otra mas que reconocer los hechos, se empeñaron en demostrar que los muertos no fueron “fusilados”, sino asesinados en una acción que no fue coordinada.

No se sabe cuantos murieron. Las cuatro o cinco horas que tardaron las autoridades en llegar al lugar de los hechos las utilizaron los sicarios para llevarse los cuerpos, limpiar el lugar, borrar las evidencias.

El mismísimo presidente López Obrador puso en duda la masacre. Algunos morenistas se atrevieron a hablar de “montaje”, palabra que se han tenido que tragar. La verdad ha ido apareciendo.

Por boca del subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, supimos que se trató de un pleito entre cabecillas de la misma organización –el Cartel Jalisco Nueva Generación– y no de un invento de “la reacción”.

La matazón –y otras que han ocurrido recientemente- es expresión clara del fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos” que frecuentemente tiene enlutado a México.

Es claro que estamos rebasados por el crimen. Aun así el presidente ya reiteró que no va a cambiar la estrategia que ha convertido su sexenio en el más violento desde que se llevan a cabo estadísticas.

Lo único nuevo es ocurrencia –no se le puede llamar de otro modo— de pedir a los delincuentes que le cambien el nombre al Cartel Jalisco Nueva Generación. “Deberían de quitarle el nombre. Afectan a Jalisco”, dijo ayer en la mañanera.

“Si no fuera tan trágico movería a risa”, reviró Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, “el presidente pide un cambio de nombre en lugar de lanzarse en una acción de combate contra ellos con estrategia, con inteligencia policiaco y militar”.

“Fracaso” fue una palabra que se repitió en boca de los opositores, al referirse a la estrategia de “abrazos no balazos”.

Preguntamos a Ricardo Monreal si San José de Gracia no es expresión clara del fracaso de esa estrategia que se ha traducido en más balazos.

“Creo que sí es conveniente revisarlo, pero no me atrevería a aventurarme y expresar que es un fracaso, en razón de los hechos acontecidos en San José de Gracia. Espero que esos hechos se aclaren de inmediato y estoy seguro que con la voluntad presidencial se hará en las próximas horas,” respondió.

El tiempo que las autoridades se tomaron para llegar al San José de Gracia ha levantado sospechas de complicidad de las policías locales con el CJNG.

No hay misterio. José Luis Anguiano, alcalde del municipio de Marcos Castellanos, cabecera de San José de Gracia, admitió que los municipales dieron media vuelta cuando vieron la capacidad de fuego del CJNG. “Tuvimos que replegarnos”, admitió ante las cámaras de televisión.

Clemente Castañeda, coordinador del grupo parlamentario del MC en el Senado pidió al gobierno hacer un alto en el camino.

“Corrijamos de inmediato antes de que sea demasiado tarde. Un tema fundamental tiene que ver con el fortalecimiento de las policías locales que han sido abandonadas”, subrayó.

***

Ya hubo respuesta del PRIMOR a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de asignar un lugar en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a Movimiento Ciudadano que la mayoría había dejado fuera.

El tricolor se unió a esa mayoría presidencial para aprobar una iniciativa presentada por los diputados Sergio Gutiérrez Luna, Morena; Rubén Moreira, PRI, Gerardo Fernández Noroña, PT; que impide al TEPJF invalidar decisiones internas en las cámaras.

“El principio de división de poderes se materializa en un régimen constitucional y legal de espacios libres de escrutinio, revisión, veto o sanción por parte de otros órganos del estado”, dice el dictamen aprobado.

La propuesta no hizo unanimidad en el seno del tricolor. “Nos van a impedir acudir a tribunales por decisiones que tome el presidente de la República”, aseguró una fuente de la bancada del tricolor en San Lázaro.

Tampoco en el Tribunal hay unanimidad contra la iniciativa. “Los diputados hicieron lo correcto”, admiten en el equipo de alguno de los magistrados.

FIN.

