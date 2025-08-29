“Saludos a ‘La Barredora’”: ciudadanos le gritan a Adán Augusto López en calles del Centro Histórico (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de agosto. Durante una caminata por las calles del Centro Histórico, Adán Augusto López, fue objeto de saludos peculiares de los mexicanos que lo identificaron mientras era acompañado por reporteros que buscaban una declaración…

“Saludos a ‘La Barredora’”, se escuchó a su paso, lo que provocó que el coordinador de la bancada de Morena en el Senado levantara la vista.

Tras regresar al recinto de la antigua sede del Senado en Xicoténcatl, Adán Augusto López, respondió a los medios de comunicación sobre la violencia en el pleno, en tono de broma señaló que habría que enviar a Alejandro Moreno y a los priistas a un centro de rehabilitación.

“Imagínese, anoche salieron a decir que ellos no habían hecho nada que los habían agredido a ellos, por eso les digo que hay que invitarlos, vamos a hacer una coperacha para llevarlos a Oceánica y a Monte Fénix y a ver si así los podemos recuperar”, bromeó el senador morenista.

López Hernández reconoció el papel que desempeñó Gerardo Fernández Noroña durante su gestión como presidente de la mesa directiva del Senador.

“Una cosa es la visión desde la oposición Gerardo fue estrictamente respetuoso de lo que los ordenamientos legales que le obligan al presidente o presidenta de la mesa directiva, seguramente Laura Itzel será a partir del 1 de septiembre, pues será igual respetuosa y todo un procedimiento parlamentario y toda una reglamentación y legislación en ese sentido”, señaló el exgobernador tabasqueño.

Sobre la conformación de la junta de coordinación política, aseguró será aprobada por mayoría de las bancadas afines a la cuarta transformación.

“Nosotros tenemos una ventaja, nosotros vamos a presentar una propuesta de integración de mesa directiva y tenemos dos votos arriba de la mayoría calificada, entonces confianza, pues Morena es y los aliados podrán seguramente sacar adelante la propuesta”, adelantó Adán Augusto López.

Latinus.us/Foto:Cuartoscuro

