Salud de Flavio Sosa, estable, lamentable campaña en redes en su contra: Jara Cruz (11:15 h)

Oaxaca de Juárez,17 de marzo. El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz informó que la salud de su secretario de Cultura y Artes, Flavio Sosa Villavicencio, es estable, evolucionando de buena manera, luego de presentar un cuadro infeccioso por el cual necesitó ser trasladado a un hospital de la Ciudad de México.

El Mandatario dijo que el funcionario de su Gabinete habría presentado un cuadro infeccioso luego de consumir una bebida a su regreso de asistir al evento de la Presidenta de México Claudia Sheinbaum en el zócalo capitalino el pasado domingo 8 de marzo.

Dijo, que Sosa Villavicencio consumió un smoothie, bebida que contiene Tapioca al cual es alérgico, y eso se le cerró la garganta, “se estaba ahogando y tuvo que ir a un hospital de la Universidad Benemérita de Puebla, ahí estuvo 3 días porque se complicó, estuvo internado ahí, posteriormente lo dieron de alta y se vino a Oaxaca”.

Indicó que una vez en Oaxaca, la salud del titular de Seculta continuó empeorando por lo que sus familiares lo internaron en el hospital privado San Lucas, sin embargo, un amigo suyo, el doctor Reyes Terán (Gustavo), quien era responsable de un área de salud a nivel federal con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, le recomendó trasladarlo a un hospital de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

“Y como lo hacemos con toda la población, la ambulancia médica que tenemos lo llevó a un hospital público en la Ciudad de México y ahí está internado ahorita”, expresó Jara Cruz.

“su situación no fue sencilla, yo espero que se recupere pronto y le mandamos un saludo desde acá”.

Lamentó que en las redes salieran diversos comentarios negativos sobre la condición de salud de Sosa Villavicencio, “qué bárbaro una campaña terrible, terrible, me parece que con la salud y con la vida no se debe jugar, no se debe hacer uso de campañas, a nadie le puede uno decir se enferme, que le pase algo, al contrario siempre hay que desearle al prójimo lo mejor, aunque sea adversario siempre hay que desearle lo mejor en la vida y en la salud”.

Dijo que otra cosa es la disputa ideológica política, otra cosa la lucha por cambiar y transformar el país o posiciones políticas, que hay hacer público pero no el tema de la salud, no el tema de las enfermedades.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir