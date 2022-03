Salud de familias xoxeñas será prioridad para Tania López (12:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 13 de marzo. Oaxaca. Al continuar con su campaña electoral rumbo a la presidencia municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, la candidata de la coalición “Juntos hacemos historia”, doctora Tania López López, indicó que la salud de las familias xoxeñas será prioridad durante su gobierno.

En sus recorridos en las colonias Minería, Emiliano Zapata y Primera Ampliación, la aspirante a edil señaló que dentro de sus propuestas de trabajo se encuentran la modernización del Centro de Salud que se ubica en la Cabecera Municipal, pues es necesario mejorar este espacio para una garantizar una atención digna e integral a la ciudadanía xoxeña.

De igual forma, dijo que se adquirirán dos ambulancias equipadas para urgencias médicas, con los cuales se podrá brindar este servicio a las familias que así lo requieran, “necesitamos impulsar un gobierno sensible y que conozca las necesidades, he trabajado por más de diez años para la mejora de nuestro municipio y no dejaré de hacerlo porque tengo un compromiso con las familias”.

En su quinto día de campaña, la candidata a edil reiteró que su gobierno trabajará por el bienestar y la mejora de servicios de salud de los adultos mayores, hombres, mujeres, niñas y niños, “generaremos acciones que abonen y brinden atención los grupos más vulnerables de nuestro municipio. Mi compromiso es con el pueblo y por ello implementaremos acciones integrales”.

Finalmente, vecinos de las colonias le demostraron su apoyo a la representante de la Cuarta Transformación “este 27 de marzo el pueblo saldrá a votar y le decimos que vamos con Morena, vamos con el gobierno de propuestas y que nos dará resultados, vamos con la coalición de Morena, PT, PVEM y PUP”.

