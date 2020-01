Salomón Jara propone modificar la Ley del ISSSTE (19:15 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de enero. Para garantizar los derechos y beneficios de cónyuges, concubinas o concubinos, de trabajadores derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el senador Salomón Jara presentará una iniciativa para reformar la Ley de este Instituto.

El objetivo de la iniciativa es eliminar la condicionante para las prestaciones sociales por razón de género o preferencia sexual de las personas, lo cual es inconstitucional, por lo que no ha lugar las injustificadas distinciones entre personas que observan la misma situación.

Ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que un modelo determinado de familia (jurídica o de hecho), en razón del género o preferencias sexuales de sus integrantes, violan los derechos a la igualdad y no discriminación, a la familia y a la seguridad social de las parejas integradas por personas del mismo sexo.

A pesar de lo anterior, actualmente aquéllos que no promueven algún tipo de recurso jurídico ante el Poder Judicial de la Federación, no se ven favorecidos por la resolución que en derecho concede a las personas del mismo sexo que se han unido ya sea en calidad de cónyuges o de concubinato.

El senador por el estado de Oaxaca apunta en su propuesta que no es dable consentir la negación de solicitudes de incorporación de matrimonios o concubinatos entre personas del mismo sexo, toda vez que ello viola el derecho a la protección de la familia establecido en el artículo 4°, párrafo primero, a la seguridad social previsto en el artículo 123, aparatado B, fracción XI, inciso d), y el principio de igualdad y no discriminación en razón de preferencia sexual, para el caso que nos ocupa, dispuesto por el Artículo 1°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“En el marco de la igualdad de género, el pleno respeto a las preferencias sexuales y desde luego en el más estricto respeto a los derechos humanos, tenemos que impulsar reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que como Senadores de la República no podemos ni debemos ser omisos ante una normatividad que los limita”, concluye el senador Salomón Jara Cruz.

