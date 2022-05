 Salomón Jara ¿dónde están los Morenos de Oaxaca?: Alfredo Brena (11:00 h)

Alfredo Brena

Oaxaca de Juárez, 31 de mayo. El fenómeno más curioso de la campaña de Salomón, es que aunque no tiene ideas propias y se la pasa lanzando propuestas de la 4T y consignas de AMLO. Simplemente, a su alrededor, no hay uno solo de los integrantes del comité estatal de Morena, bueno, ni siquiera de sus militantes.

En la campaña a gobernador de Oaxaca 2022, Jara está rodeado de ulisistas, muratistas, perredistas arrepentidos, ex convergentes, etc. Pero no hay a su lado nadie de los miembros y activistas de Morena Oaxaca, esos que corrieron de sus asambleas y que no permitieron que los dirigiera Jesús Romero. Y sin embargo, Chucho Romero es el que dirige la campaña de Salomón. Como que aquí hay algo raro, como que hay algo que huele mal.

Chucho Romero es de extracción perredista, de esos que fueron más ulisistas que los propios priístas entre 2004 y 2010 que fue el sexenio de Ulises Ruiz. Es más, Chucho Romero fue exhibido con un audio donde quedó en manifiesto toda la corrupción que los unía. Y entonces, cómo nos explicamos que ese sujeto que fue repudiado por las bases de Morena en Oaxaca, sea hoy un coordinador de campaña de Salomón Jara. Es evidente que para estar en el primer círculo de Jara, es mejor ser ulisista que Moreno-Oax. Dado que el mismísimo Salomón fue un furibundo ulisista entre 2004-2010.

De los muratistas, tampoco hay misterio, Jara empieza en la grilla en el PRD, donde funda la tribu de la Unión Campesina Democrática UCD, y su primer “cliente”, fue Nelson José Murat (Gobernador de Oaxaca 1998-2004), del que hasta se hizo compadre. Así que aquí también podemos concluir que: ¡es mejor ser muratista que Moreno-Oax., para poder estar en el primer círculo de Salomón!

El mismo análisis lo podemos aplicar con los ex Convergentes, ex Perredistas, y provenientes de otros partidos políticos. Y ni que decir de los arribistas de los partidos rémoras (PT, PVEM, PUP). Todos son más importantes que la militancia y los directivos de Morena-Oaxaca, quienes han sido, ya no digamos relegados a un segundo plano, sino que ni siquiera aparecieron en el escenario en ningún momento de la campaña. Al punto que los coordinadores de la campaña de Salomón y sus huestes hacen que eso parezca La Legión Extranjera, ante la ausencia total de los Morenos de Oaxaca en ese primer círculo de Jara.

Así que no hay vuelta de hoja: de ganar Salomón Jara, ese gabinete y primer círculo va a estar ocupado por puro advenedizo y trásfugas de otros partidos, pero no por los Morenos de Oaxaca.

Por otro lado tenemos la campaña del candidato del PRI Alejandro Avilés, donde los priístas simplemente se han dedicado a hacer una buena campaña, sí, pero para otra época. Para empezar, no hubo imaginación con las propuestas, todas ellas populistas, con un tufo al más puro estilo de Morena, y con la variante de ser: Al Tripe. En todos los eventos del AAA se pudo percibir que todos estos actos fueron: de priístas, con priístas y para priístas. Y con esa estrategia solamente se puede afianzar el voto duro de la militancia, pero no captar votos de fuera del partido.

Y para culminar, en el cierre de campaña del PRI, realmente lo que se pudo percibir fue que era más el lanzamiento de Muratito en pos de la candidatura del PRI para la contienda presidencial de 2024, que el cierre de campaña de Avilés en pos de la gubernatura de Oaxaca este 5 de junio. Definitivamente aquí se aplica aquella expresión coloquial de: ¡no me ayudes compadre!

El PRI desaprovechó la oportunidad de orientar la campaña hacia las debilidades de Salomón, que son muchas, y sobre todo a la evidencia de que no es un cambio sino un retroceso tremendo para Oaxaca el triunfo de Salomón y su Legión extranjera.

Como se ha hecho costumbre en los procesos electorales en México, ha aparecido muchas encuestas, pagadas y cuchareadas, que no reflejan la cabal situación, pero que estamos a unos días de constatarlas. Y hay cosas que llaman la atención, como es que al PAN en la mayoría de encuestas le dan un porcentaje muy pobre de la votación. Aunque no podemos dejar a un lado que esta elección va a depender del Voto Duro de los partidos. Y el voto duro del PAN no es tan pequeño.

Finalmente el panorama es dantesco: de ganar Jara nos espera un gobierno de dulce manteca y de sal, un collage de miedo en el gabinete, La Legión Extranjera con su probada corrupción. Nos espera un gobierno mucho más corrupto que el de Gabino Cué, ¿estará consciente de eso el Presidente Amlo?

¿Estará consciente el presidente Amlo de la catástrofe que se avecina en Oaxaca? O ¿Él es arquitecto y partícipe de esa corrupción? ¿Realmente piensa que con un gobierno así, no va a tener problemas en una de las obras insignia de su gobierno, como es el Tren Tras-ístmico? Esto no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la ciencia se desarrolla a prueba y error. Y la corrupción de Salomón Jara y su Legión Extranjera, está probada y comprobada. Éstos son corruptos hasta el tuétano y van a llevar a Oaxaca a una catástrofe sin precedentes. ¡Esto huele mal, y va a acabar mal!

¡Suerte! y hasta el próximo De Análisis Político.

