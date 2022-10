Salineros reclaman su participación a CATEM en acarreo de piedra del Rompeolas (16:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 17 de octubre. Concesionarios materialistas de las Salinas del Marqués, se manifiestan en su comunidad, exigiendo una mesa de negociación con el sindicato de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México CATEM, para que sean tomados en cuenta en los trabajos de acarreo de piedra del banco de Santa Cruz Bamba a la obra del rompeolas.

Los materialistas señalaron a Noé Pérez Urquidi, de sólo utilizarlos a su conveniencia, cuando tiene conflictos con otros sindicatos, sin embargo, en el trabajo no les dan participación.

Como medida de presión, los salineros impidieron el paso a cuatro camiones tipo volteos y un tracto camión con plancha, afilados a CATEM que iban cargados con piedra con dirección a la obra y los mantienen sobre la carretera de Salinas del Marqués.

“Esto es una manifestación pacífica, no queremos afectar a nadie, pero no podemos quedarnos callados y que no nos tomen en cuenta”, expresaron.

Aseguran que ningún acuerdo que había firmado con anterioridad el dirigente regional de CATEM, Noé Pérez Urquidi, no lo respeta, por lo tanto están pidiendo la intervención del Gobierno Federal y Estatal para concretar una mesa de diálogo donde se respeten los acuerdos.

En esta obra laboran 50 concesionarios salineros.

