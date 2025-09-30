Salinas Pliego, el empresario mejor posicionado para una candidatura presidencial (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de septiembre. El empresario Ricardo Salinas Pliego se posiciona como uno de los empresarios populares para ir por una candidatura presidencial para las elecciones del 2030.

Esto luego de que el dueño de Grupo Salinas insinuó en entrevista con Código Magenta que podría ir por la silla presidencial , señalando que ‘haré lo necesario’. Por ello ha comenzado a ser considerado en encuestas para la presidencia.

Encabeza encuesta

De acuerdo con la encuesta México Elige, el empresario se posicionó en el primer lugar con un 45.3% de las preferencias, con Arturo Elías Ayub en el segundo lugar al tener un 13.4%, una diferencia de 32.1 puntos porcentuales.

Foto: México Elige

Otros considerados que obtuvieron un puntaje relativamente alto es Víctor González Herrera, CEO de Farmacias Similares con un 12.3%, así como Carlos Slim, presidente de Telmex y fundador de Grupo Carso con un porcentaje igual.

Salinas acusa persecución

Por otro lado, el empresario sostiene un conflicto con el gobierno, el cual señala que ha sido utilizado con fines políticos por parte de Claudia Sheinbaum.

Debido a esto, y tras amagar con proceder legalmente contra la presidenta, Salinas propuso establecer una mesa de diálogo para solucionar el tema:

“Lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos”, señaló.

Sin embargo, el gobierno rechazó su propuesta: “Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es un asunto de sentarnos a negociar que sí y que no”, respondió Sheinbaum. politico.mx

