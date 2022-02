Sala Superior pide al TEEO emitir una nueva resolución con perspectiva de género sobre impugnación de Harp (18:02 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 16 de febrero. La senadora Susana Harp Iturribarría, informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) que en su momento catalogó como improcedente su impugnación ante la designación de un hombre como candidato del partido Morena a la gubernatura de Oaxaca.

De esta forma, la Sala Superior declaró fundados los agravios hechos valer por la senadora, y revocó la sentencia del TEEO dictada en el juicio JDC/19/2022, que confirmó la decisión de la comisión de Honestidad y Justicia de Morena relacionada con la designación de la candidatura a la gubernatura de Oaxaca.

Por su parte, el equipo del precandidato único a la gubernatura de Oaxaca por el partido Morena, Salomón Jara Cruz, al conocer la resolución de la Sala Superior del TEPJF, señaló que la misma es en el sentido de que el TEEO emita una nueva sentencia donde analice a más detalle los planteamientos de la Senadora.

“Cuando se refiere a la perspectiva de género, realmente no es un tema específico para ella, toda sentencia debe dictarse así. No hay cambio de sentido, ni mucho menos le dan la razón en cuanto a que sea ella precandidata, la sentencia es para efectos de que se emita una nueva”.Toda sentencia debe ser emitida con perspectiva de género, no es exclusivamente esta, recalcó.