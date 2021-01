Sala Superior del TEPJF concluyó que Fernández Noroña cometió violencia política de género contra diputada panista (19:30 h)

Por unanimidad, la Sala Superior del TEPJF concluyó que Fernández Noroña cometió violencia política de género contra Dávila, después de que el 4 de octubre de 2019, en el Congreso de Tlaxcala, expresó: “La trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares. Me dicen que hay una diputada, que era senadora, que está vinculada a este tema, que ahora es compañera nuestra y que es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero es cierto que aquí está uno de los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”.