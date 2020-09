S-22 apertura ciclo escolar 2020-2021, basado en sus propios medios y mecanismos; estrategia de gobierno no es la adecuada, señala (11:15 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de septiembre. El secretario general de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) Eloy López Hernández, encabezó la apertura del ciclo escolar 2020-2021. A través de la plataforma de Cencos 22, aseguró que para el magisterio oaxaqueño hoy era un día fundamental, ya que todos los maestros le demostrarán a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que su estrategia no es la adecuada para las regiones y municipios de Oaxaca. “Vamos a ir con nuestra propuesta, sin recursos y con nuestros propios medios, nosotros ponemos no solo nuestra voluntad sino nuestro trabajo”. Aplaudió que el 7 de septiembre del 2017 el magisterio no le permitió tocar tierra de Oaxaca a Enrique Peña Nieto, además del sismo que se registró por la noche y que afectó las escuelas y las vidas que se perdieron, “pero salimos avantes porque nos hemos fortalecido con nuestra lucha y ahora vivimos una pandemia que se anunció el 14 de marzo y el 20 de marzo fue el último día de clases presenciales”. Resaltó que hoy se organizaba el trabajo de apertura y acompañamiento para llegar a cada una de las casas y pueblos lejanos.

“Pero ante un gobierno a quien no le ha preocupado una educación adecuada, hemos dicho no a la reforma educativa, por eso propusimos el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), se nos quiso proponer una educación bancaria y dijimos otra vez no, por eso hemos hecho lo necesario para crear estrategias, no solo luchamos en las calles, sino por la vida y la salud de los maestros, por eso hoy tenemos el campo para llegar a cada una de las comunidades y hacer sentir la presencia del maestro oaxaqueño, hoy tenemos la oportunidad de reivindicarnos a pesar de todo lo que nos tachan”, afirmó.

Dijo que comienzan el ciclo escolar con los medios y mecanismos que les sean posibles, ya que tienen la oportunidad de crear y hacer sentir a los alumnos que la educación no se va a quedar parada.

“Vamos a hacer todo lo necesario para llegar y estar ahí presentes, vamos a ver también que hemos hecho con nuestra alimentación, porque hemos dejado la tierra, tenemos que producirla pero ahora tiene que valer la pena”.

“Debemos de cuidar nuestra raza humana, hemos librado muchas batallas pero también se ha degenerado, tenemos que cuidar la salud y salir algunas veces, no olvidaremos nuestros temas de justicia, incidencias que tenemos que seguir pidiendo porque en este país los derechos no se respetan”, añadió.

Recordó que la Sección 22 revisa las condiciones de salud, las jubilaciones, y las pensiones en medio de esta hostilidad para seguir asumiendo sus funciones.

Por su parte, el representante del Nivel de Secundarias Comunitarias, Daniel Villar Nolasco, dijo que estaban retomando las inquietudes de los padres de familia y los alumnos y en la ruta de incidir en las escuelas hemos buscado una ruta desde el PTEO.

“Con nuestra propuesta metodológica se puede incidir en construir algunas propuestas de trabajo escolar y determinar con los educadores proyectos educativos, hemos trabajado 15 años con propuestas alternativas, de acuerdo a la comunidad estos proyectos que se han priorizado en relación a la dinámica comunitaria”, indicó.

Precisó que era importante retomar la cotidianidad que las comunidades están trabajando y haciendo, por eso estaban priorizando proyectos para retomar la educación contextualizada como la oralidad, saberes comunitarios y otras prácticas con el acompañamiento de los estudiantes.

La profesora Albina Montes Rivera, de Educación Inicial, insistió que era importante escuchar a los niños y las niñas para que vivan momentos divertidos e interesantes.

“Los padres de familia debemos de aprovechar los espacios, la educación se reorganizó desde mayo con propuestas pedagógicas desde el PTEO, y hoy reconocemos el inicio del ciclo escolar y nos unimos a la Sección 22 junto con los padres de familia”, finalizó.

