Ruta del desfile Cívico-Deportivo del CXV aniversario de la Revolución Mexicana (08:55 h)

2025/11/20  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 20 de noviembre. Por la realización del desfile Civico-Deportivo por el CXV Aniversario de la Revolución Mexicana autoridades viales realizan corte de circulación en calles del centro de la ciudad de Oaxaca.

La ruta del desfile que dará inicio en la calzada Madero afectará calles y avenidas como Independencia, 20 de Noviembre, Trujano, Palacio de Gobierno, Guerrero, Fiallo y Reforma.

Por ello, se pide a los conductores tomar vías alternas para evitar congestionamientos y verse afectado.

