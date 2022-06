Rusia amenaza con pena de muerte a dos estadounidenses capturados en Ucrania (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de junio. Dos ciudadanos estadounidenses que fueron capturados por las fuerzas rusas y prorrusas en Ucrania se encuentran detenidos en el territorio de la autoproclamada república popular de Donetsk, señaló a la agencia Interfax una fuente separatista de esta región.

”Los dos mercenarios estadounidenses Alexander Drueke y Andy Huynh, que fueron capturados en Ucrania, se encuentran en Donetsk”, dijo la fuente.

Se trata de dos exmilitares, de 39 y 27 años, que estaban combatiendo al parecer cerca de Járkov, en el este de Ucrania.

La víspera, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a la cadena estadounidense NBC que Rusia no puede garantizar que los veteranos estadounidenses no sean sentenciados a pena de muerte al igual que ocurrió recientemente con dos ciudadanos británicos y un marroquí.

”Depende de la investigación”, dijo el portavoz, quien aseguró que los dos estadounidenses estaban “involucrados en actividades ilegales” en Ucrania, al disparar contra tropas rusas.

”Habrá un tribunal y habrá una decisión del tribunal”, dijo, y sostuvo que los dos deben ser “castigados”.

Rusia reitera que son mercenarios que no están cubiertos por la Convención de Ginebra.

Desde el pasado 15 de junio, la Casa Blanca señaló que no podía confirmar si los estadounidenses habrían sido secuestrados, pero aseguró que, si es cierto, el Gobierno hará “todo lo que pueda” para traerlos de vuelta a Estados Unidos.

Según explicaron las familias a esos medios, tanto Drueke como Huynh les llamaron por teléfono el 8 de junio para decirles que no podrían contactarles durante algún tiempo, porque iban a emprender una misión de varios días y, desde entonces, no han vuelto a tener contacto.

Días después, los líderes de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, aseguraron no tener información sobre dos ciudadanos estadounidenses desaparecidos en el Donbás, donde luchaban contra las tropas rusas.

”Por el momento, no tengo información, no puedo comentar eso”, dijo el líder de la república popular de Donetsk, Denís Pushílin, a la agencia Interfax y no fue sino hasta este martes cuando informaron que se encuentran detenidos.

El FInanciero

Compartir