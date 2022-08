Rosario Robles sale de prisión: firmará cada 15 días y no puede salir del país (21:57 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de agosto. Luego de tres años Rosario Robles Berlanga sale en prisión. La ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, dejó el penal de Santa Martha Acatitla la noche de este viernes, de acuerdo a los primeros reportes de su abogado Epigmenio Mendieta, la ex funcionaria tendrá que presentarse a firmar cada 15 días y no puede salir de México.

Mendieta, defensor de Robles en este momento se está trasladando hacía el penal y ahí se dará un mensaje.

La ex funcionaria de Enrique Peña Nieto estaba en prisión preventiva desde 2019 acusada de “ejercicio indebido del servicio público” relacionado con el supuesto desvío de hasta 5 mil millones de pesos de fondos públicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó por medio de un comunicado que se cambiaron las medidas cautelares por motivo de edad y por diversas enfermedades.

“El pasado 17 de agosto del año en curso, la señora Rosario “R”, presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), una solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad.

Esta Institución, valoró el estado de salud de esta persona y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al Juez de Control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

El Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

La resolución ya se cumplimentó”, señala la FGR.

Robles Berlanga estaba recluida desde hace tres años tras ser involucrada en los desvíos millonarios de la llamada “Estafa Maestra”.

Hasta ahora, era la única ex funcionaria de alto nivel procesada por dichos delitos, pese a que hay más señalados, tanto como ex funcionarios, rectores de universidades y ex servidores públicos que habrían participado en el esquema para desviar más de 5 mil millones de pesos mediante convenios y decenas de empresas fantasma.

El 13 de agosto pasado Robles Berlanga cumplió tres años en prisión, seguirá su proceso en libertad. Desde hace meses su defensa alegaba que la ex secretaria, de 66 años, padece hipertensión, rinitis crónica, problemas en la cadera, mismos que se acrecentaron durante su encierro.

Apenas el 8 de agosto un juez federal suspendió de forma definitiva la orden de aprehensión que Rosario Robles tenía en su contra por los delitos de lavado de dinero, desvío de fondos y delincuencia organizada.

Hace unos días se filtró información que Robles Berlanga buscó a la Fiscalía General de la República (FGR) para convertirse en testigo colaborador, para obtener beneficios en su proceso penal, como Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos.

