Rosario Robles rechaza incriminar a Peña Nieto y Lozoya: ‘no voy a mentir para salir de prisión’ (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. La Fiscalía General de la República (FGR) ofreció a Rosario Robles su libertad a cambio de declarar en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y de Emilio Lozoya, aseguró la exsecretaria de Desarrollo Social. No obstante, enfatizó que no está dispuesta a mentir para salir de la cárcel.

La exfuncionaria federal, quien se encuentra en prisión preventiva desde 2019 por cargos de corrupción, detalló en entrevista con El País que la Fiscalía le ofreció su libertad a cambio de entregar información que implicara a Peña Nieto y a Lozoya.

“Era que yo informara lo relacionado con ellos y que había recibido órdenes de ellos. Y de ninguna manera fue así”, dijo. “No estoy dispuesta a mentir para salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie”.

Señaló que hasta ahora no se ha comprobado la existencia de la red de corrupción denominada como “La Estafa Maestra”, así como de algo que la incrimine. “A mí no me han encontrado nada más. Vivo en la misma casa, no tengo propiedades, no tengo recursos. Ni aquí ni en el extranjero”, dijo a El País.

Además pidió tomar en cuenta que dentro de las secretarías hay tramos de control en donde subsecretarios y directores estaban facultados para la toma de decisiones y firma de documentos, sin embargo prefirió no especular y dejar que la investigación continúe.

El pasado mes de octubre, un juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México decidió mantener la media cautelar de prisión justificada impuesta a Rosario Robles por un alto riesgo de fuga.

Tras obtener una audiencia en el Reclusorio Sur, Villar Ceballos dictaminó que Robles Berlanga deberá continuar tras las rejas su proceso penal por dos veces el delito de ejercicio indebido del servicio público por el caso de la “Estafa Maestra”, en el cual se utilizó un esquema para desviar dinero destinado a programas sociales hacia empresas fantasma.

El Financiero

