Romero López llama ignorantes a quienes se oponen al CIRRSU; minimiza retención de Guardia Nacional y funcionario en Teotilalpam (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 25 de abril. Como ignorantes llamó el secretario de Gobierno Jesús Romero López a quienes se oponen a la instalación del Centro Integral de Revalorización de Residuos Sólidos Urbanos (CIRRSU) en la comunidad de San Lorenzo Albarradas.

Reconoció como “error estratégico” la falta de socialización a detalle del proyecto del CIRRSU, “Con todo y que está a casi 30 kilómetro de Mitla, que está a 25 minutos de las cascadas de Hierve el Agua, que está al lado de la autopista y que no va a generar ningún tipo de contaminación, entonces hay mucha especulación y lo digo con mucho respeto ignorancia respecto de lo que se quiere construir”, manifestó.

También culpó a los medios de comunicación la situación que se da en la comunidad de San Lorenzo Albarradas en donde sus habitantes no aceptan la instalación del CIRRSU, por lo que los invitó conocer el proyecto “para que difundan lo que es, porque el día que presentamos el proyecto algunos medios dijeron, instalarán el nuevo tiradero, y pues no, pero a lo mejor cometimos estratégicamente una cuestión errónea, vamos a socializar más fuerte el proyecto con ustedes, con empresarios, académicos y con comunidades”.

“He escuchado en algunos videos, nos van a venir a tirar la basura, falso, van a escarbar un hueco y van a hacer, falso; la gente que fue lo dijeron, ni las moscas se paran, escuché algo tan terrible, van a tirar la basura y cuando llueva se va ir arrastrando hasta Mitla… ¡por favor” pero bueno a lo mejor hemos cometido error nosotros y qué vamos a hacer, socializar, socializar, pero tal vez en ese error otros han actuado de mala fe, con intereses políticos, con intereses económicos y ahí no vamos a aceptar”.

El funcionario señaló las bondades de la planta, “no contamina, genera ingresos, no es un hoyo en medio de la tierra que contamine mantos freáticos, vamos a socializar más la información, en un mes o dos se van a pelear la planta, porque son 400 empleos directos”.

Por otro lado, tras el enfrentamiento de habitantes de San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Andrés Teotilalpam y que derivó varias personas lesionadas y la retención de uno de sus funcionarios y elementos de la Guardia Nacional, el titular de la SEGO, Jesús Romero López, minimizó los hechos al señalar que sólo fueron 25 a 30 minutos que los pobladores los mantuvieron “amarrados para que no se salieran de la comunidad”.

En conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad, el funcionario estatal, aseguró que la situación se tornó compleja por espacio de 30 minutos y que los uniformados habían acudido para evitar un enfrentamiento y que no había un hecho de retención, “lo que hay es un operativo de seguridad”.

Romero López, mencionó que en la entidad existen al menos 50 conflictos agrarios de los cuáles 6 son considerados “latetes”, entre ellos, Santiago Amoltepec con San Mateo Yucutindó; Santiago amoltepec con Santa Cruz Zenzontepec; San Juan Ñumí con San Juan Mixtepec; Santo Domingo Teojomulco con San Pedro El Alto; San Miguel El Grande con Llano de Guadalupe, Tlaxiaco y el que dio ayer entre los comuneros de San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Andrés Teotilalpam.

Resolver un conflicto agrario de 100 o 200 años, no es tan sencillo, nadie quiere ceder su territorio, aunque no lo ocupen, así fuera un cerro lleno de piedras y espinas, es su tierra, mientras no se resuelva de fondo bajo acuerdo entre las dos asambleas de de los dos pueblos”, dijo.

