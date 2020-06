Rocío no murió por COVID-19, fue negligencia médica: Asegura esposo (15:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 20 de junio. “Rocío no murió por COVID-19, fue negligencia médica”, fue la denuncia que revelaron familiares y amigos, a través de una de las pancartas que portaban al manifestarse en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, para exigir avances en la investigación, y de que no sea un caso más que queda en la impunidad.

Fue minutos de las 18:00 horas, cuando camiones tipo volteo, de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), ingresaron al estacionamiento del Centro de Justicia, en donde están también las oficinas de la Vicefiscalía.

De inmediato los familiares, amigos y conocidos de la finada, empezaron a colocar pancartas en la parte de enfrente de las unidades de motor, en donde expresan diversas peticiones, como exigir avances en la investigación y además sea esclarecida la muerte de Rocío.

Rocío, falleció el 11 de mayo a consecuencia de las aparentes complicaciones de la enfermedad de coronavirus, luego de tener a su bebé en un hospital particular, ubicado el fraccionamiento Jardines del Sur, de Huajuapan de León.

Marco Antonio Santiago Rojas, informó que tras la muerte de su esposa Rocío interpusieron una denuncia penal para indagar la actuación del personal del Hospital General “Pilar Sánchez Villavicencio”, en donde supuestamente les fue negada la atención médica, así como la aparente negligencia de la cual fue víctima su esposa, en el citado nosocomio privado.

Reveló que, a dos meses de la muerte de su esposa, no se tiene avances en el caso, por lo que temen impunidad. Además de que pidió que las autoridades se muevan en la indagación de lo ocurrido.

Pidió que el personal de la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, realice su trabajo de manera imparcial en las distintas líneas de investigación, que llevarán a esclarecer la muerte de Rocío.

“Que resuelvan esto, que no quede impune, porque la muerte de mi esposa no fue por lo que ellos dicen, estamos seguros de que murió desde el hospital y que fue muerte materna y no muerte por la enfermedad del COVID-19”, insistió.

Cree que quizás el personal de la Vicefiscalía quiere dinero para avanzar en las investigaciones, “como somos de bajos recursos, no hay prisa en esto”, recalcó.

Santiago Rojas dio a conocer que luego de la muerte de su cónyuge, a través de una llamada telefónica el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), le preguntó por lo ocurrido y estado de salud del bebé, a quien le habían diagnosticado COVID-19.

Así también, que en unos días se volverían a comunicar con él para otorgar apoyo a sus cinco menores, pero hasta la fecha no lo han hecho.

Señaló que tampoco ha tenido el respaldo del gobierno federal, estatal o municipal, por lo ocurrido el 11 de mayo, ni para la investigación y menos para su familia.

Amigos de la occisa y organizaciones sociales se han sumado a la exigencia de exigir justicia, además de que advirtieron que no van a permitir se cometa un abuso más por parte de la Fiscalía, a través del personal de la Vicefiscalía, por ello exigieron una investigación rigurosa, firme e imparcial, que permita esclarecer lo ocurrido el 11 de mayo donde perdió la vida Roció tras dar a luz.

Avances en la investigación del caso

Fue el Fiscal quien lleva la carpeta de investigación, quien atendió directamente al esposo de la occisa y demás familiares, además de que se le dio la información relativa al trámite.

El Vicefiscal Regional de Justicia en la Mixteca, Jorge Alberto Flores Sánchez, informó que habrá un seguimiento puntal, además de que es un caso en el que habrá reserva y que si se ha estado avanzado en las indagaciones.

“Estamos a la espera de algunos informes, vamos a vigilar puntualmente la respuesta de estos, a reiterarse con términos específicos”, reveló.

Aseguró que se le ofreció un diálogo continuo y directo a dichas personas, tanto con el fiscal que lleva el caso, como con él.

Recalcó que se trabaja con una política de puertas abiertas en la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, por ello, cualquier ciudadano puede acudir en cualquier momento a sacar una audiencia y con gusto se les atenderá.

