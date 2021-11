Roberto Palazuelos tras la gubernatura de Quintana Roo, “De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta” (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de noviembre. Recientemente se hizo de conocimiento público que entre Jesús Zambrano, dirigente del PRD y Roberto Palazuelos hubo una reunión. Esto toma relevancia después de las múltiples declaraciones donde el actor y empresario ha compartido su interés por la gubernatura de Quintana Roo.

Tras su encuentro, el llamado “Diamante Negro” hizo algunas declaraciones en entrevista con la periodista Azucena Uresti.

Primeramente Palazuelos aclaró que la reunión no afirmaba que eligiera el PRD como su partido.

“No tiene que ver únicamente con el PRD. Tienes que entender que en el universo de las 6 elecciones que hay en el país, viene la Alianza va por México y se reparten las siglas para cada estado; cada partido tendrá 2 siglas y sigla quiere decir que ellos tendrán la mano para poner el candidato», explicó.

El Diamante Negro ha vivido en el Caribe Mexicano por 25 años, es abogado y empresario, además de su ya conocida trayectoria en el medio del espectáculo, por esto se considera el mejor candidato.

“Yo voy a ser el gobernador si estoy en la boleta, que no te quede la menor duda. Soy la persona más preparada para los problemas que enfrenta Quintana Roo en este momento”, aseveró.

La gubernatura en Quintana Roo, es un tema que el actor se ha tomado con seriedad y asegura estar en constante revisión de todas sus opciones, aunque aún no toma una decisión sobre cuál partido será el indicado.

“Desde el principio empecé platicando con otros diputados, otras personas, hasta que llegué al jefe Dante (Delgado); me he sentado con todas las fuerzas políticas pero aún no hay nada para nadie”, explicó para grupo fórmula

Entre los temas tocados, también salió a relucir su opinión sobre las encuestas de Morena y sobre quién podría ser el partido abanderado para 2022.

“Casi toda la gente de Morena trae puras encuestas patito compradas(…) Esa es la gran realidad de las cosas. Morena ya no debería cantar tanta victoria, porque si estoy en la boleta va a ser difícil que ellos logren tener el estado”, expresó.

Finalmente y a pesar de que no ha definido qué partido encabezará su campaña, su intención por ser parte de la contienda es clara. “De que quiero estar en la boleta, quiero estar en la boleta; y esté o no, ya sabes que en política nada es cierto hasta que es cierto».

24 Horas

