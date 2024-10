Roberto Gil Zuarth se postulará como candidato a ministro de la SCJN (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. El expresidente de la Cámara de Senadores, Roberto Gil Zuarth, reveló que se postulará como candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Lo anterior se dio a conocer durante este viernes 11 de octubre, en el noticiero matutino de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Luego de dar varios puntos de vista en contra de la elecciones de jueces y magistrados por la reforma del Poder Judicial, Gil Zuarth dijo que en el Partido Acción Nacional (PAN) se les enseño que “frente a los tiranos no hay que arrodillarse”, sino que “hay que luchar”.

Por lo que una vez publicada la convocatoria, va a presentar su elección como ministro.

“Me voy a presentar a la elección de ministro. Y voy a tocar la puerta del Senado de la República. […] Ministro de la Suprema Corte por voto popular. Voy a ser el primero que va a presentar sus papeles”, dijo el político.

Asimismo, Roberto Gil mencionó que buscará defender la razón, la serenidad y la república, ya que él piensa que la reforma del poder judicial “es una insensatez”, debido a las “nuevas reglas del juego”.

“No nos podemos quedar en nuestra casa, ya cambió todo. Los jueces y magistrados tienen pendiendo de un hilo su trabajo, su historia, su patrimonio, su estabilidad. ¿Cómo lo vamos a defender? Quien crea que extendiendo el paro van a entender, no. Lo acaba de decir con todas sus letras el consejero de la Judicatura, ‘los amparos no me importan’. Es una revolución”, agregó.

Por otro lado, el panista dijo que va a construir una agrupación política nacional que tenga el reconocimiento de las autoridades electorales.

24 Horas

